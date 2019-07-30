с чего всё началось

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

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Армия и оружие Российская «Чайка» станет охотником за атомными субмаринами «Чайка» совершила свой первый полет еще в 1960 году. Эта летающая лодка - старейший самолет на ворружении ВМФ России.

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Экономика Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.

Экономика В России банки стали прощать гражданам мелкие долги Банки стали прощать россиянам мелкие долги, в том числе те, что были удержаны с граждан из-за их собственной невнимательности.

Футбол Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле Форвард «Зенита» Артем Дзюба поспорит с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым за звание лучшего футболиста российский Премьер-лиги по итогам июльских матчей.

Политика Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Здоровье Проект повышения доступности медицины стартовал в Московской области Чтобы врачи Московской области быстрее могли выявить патологии сердечно-сосудистой системы, Московский областной консультативно- диагностический центр (МОКДЦ) запустил специальный проект.

Авто Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.

Политика На Украине арестовали российский танкер Neyma Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Происшествия Бывший вице-президент FINA обвинён в организации заказного убийства Венгерская прокуратура предъявила обвинение бывшему вице-президенту Международной федерации плавания Тамашу Дьярфашу в организации заказного убийства, сообщает Reuters.

Армия и оружие В ДНР сообщили о задержании 19 пьяных украинских танкистов Глава пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил о задержании 19 танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Волноваха Донецкой области.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

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Политика Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Финансы Губернатор Кубани сообщил о снижении госдолга края Краснодарский край с начала текущего года снизил свой госдолг на 21%, до 110,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Политика Эксперт: Валерий Лимаренко «вытаскивает регион из каменного века» Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Футбол Александр Самедов завершил карьеру футболиста Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.

Экономика Рост уровня бедности зафиксировал Росстат Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.

Происшествия В Самаре загорелись два частных дома Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.