с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Политика Минобороны оспорило в суде выплаты вдове военного, погибшего в Сирии Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, который погиб во время военной операции в Сирии, сообщает «Тайга.инфо».

Общество В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.

Общество Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Скворцовой Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой, с требованием исправить недостатки в оказании медицинских услуг, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, сообщает «РИА Новости».

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Политика На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Наука В лаборатории воссоздали медленный солнечный ветер Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне смогли имитировать солнечные ветры в лаборатории.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Финансы Объем средств населения в банках составил 28,98 трлн рублей По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объем средств населения в банках по состоянию на 1 июля составил 28,98 трлн руб. С начала года рост составил 4,1%.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Космос Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

Экономика Банк «Восточный» потребовал от Калви 10 млрд рублей ПАО «Восточный экспресс банк» подал иск к основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на сумму почти в 10 млрд рублей, следует из материалов дела.

Общество Гигантские летающие тараканы появились в Сочи В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.

Шоу-бизнес Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день Известная телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что очень нерегулярно питается – часто она ест один раз в день.

Политика Путин обратил внимание ФАС на рост тарифов ЖКХ Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым поднял вопрос о тарифах на услуги ЖКХ.

Происшествия Организатор теракта 11 сентября выразил готовность дать показания Один из организаторов серии терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Халид Шейх Мохаммед выразил готовность дать показания в пользу судящихся с Саудовской Аравией граждан и компаний, если его не приговорят к смерти.

Хоккей Никита Гусев официально стал игроком «Нью-Джерси Дэвилз» "Нью-Джерси Дэвилз" в понедельник приобрел российского хоккеиста Никиту Гусева, сообщается на официальной странице вТwіттеr клуба.

Политика Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.