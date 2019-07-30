Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеровRT на русском 08:42
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
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Общество
В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 10:12
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства
Обновлено в 02:36
Политика
Минобороны оспорило в суде выплаты вдове военного, погибшего в Сирии
Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, который погиб во время военной операции в Сирии, сообщает «Тайга.инфо».
Обновлено в 09:59
Общество
В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.
Обновлено в 05:34
Общество
Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Скворцовой
Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой, с требованием исправить недостатки в оказании медицинских услуг, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Наука
В лаборатории воссоздали медленный солнечный ветер
Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне смогли имитировать солнечные ветры в лаборатории.
Обновлено в 05:22
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Финансы
Объем средств населения в банках составил 28,98 трлн рублей
По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объем средств населения в банках по состоянию на 1 июля составил 28,98 трлн руб. С начала года рост составил 4,1%.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Взрыв iPhone во время ремонта попал на видео
Обновлено в 08:12
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено в 09:19
Экономика
Банк «Восточный» потребовал от Калви 10 млрд рублей
ПАО «Восточный экспресс банк» подал иск к основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на сумму почти в 10 млрд рублей, следует из материалов дела.
Обновлено в 10:37
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что очень нерегулярно питается – часто она ест один раз в день.
Обновлено в 01:31
Политика
Путин обратил внимание ФАС на рост тарифов ЖКХ
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым поднял вопрос о тарифах на услуги ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Организатор теракта 11 сентября выразил готовность дать показания
Один из организаторов серии терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Халид Шейх Мохаммед выразил готовность дать показания в пользу судящихся с Саудовской Аравией граждан и компаний, если его не приговорят к смерти.
Обновлено в 01:31
Хоккей
Никита Гусев официально стал игроком «Нью-Джерси Дэвилз»
"Нью-Джерси Дэвилз" в понедельник приобрел российского хоккеиста Никиту Гусева, сообщается на официальной странице вТwіттеr клуба.
Обновлено в 06:30
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Общество
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09