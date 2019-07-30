с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Хоккей Каменев подписал новый контракт с «Колорадо» «Колорадо» договорился о новом контракте с нападающим Владиславом Каменевым. Соглашение подписано на один год.

Кино Этот знаменитый человек родился 31 июля Как сообщает ToDay News Ufa, 31 июля родился Луи де Фюнес, французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия Он родился 31 июля 1914 года в городе Курбевуа, в семье испанских аристократов из Севильи.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Авто На тестах замечен новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe Считается, что это вариант купе GLE 53, и мы должны согласиться, что специальные элементы стайлинга очень похожи на детали «заряженной» модификации.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.

Политика Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.

Политика Болтон счел маловероятным продление СНВ-3 Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, выступая на конференции в Вашингтоне.

Финансы Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.

Экономика В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Общество Bitcoin опять уступил Ethereum. Китай представил новый крипторейтинг Bitcoin теперь занимает 11 место, уступив альткоину Cosmos, который попал в этот рейтинг впервые.

Происшествия Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.

Общество Фестиваль «Шашлык Live» пройдет в Москве 3-4 августа Первый фестиваль "Шашлык Live", в котором примут участие группы "Чайф", "Сплин", а также Юлия Чичерина, Ольга Кормухина и другие рок-исполнители, пройдет в столичном Парке Горького в выходные.

Политика Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.

Гаджеты Корпус Corsair iCUE 220T RGB Airflow получил умную подсветку Компания Corsair пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью iCUE 220T RGB Airflow, которая отличается охлаждением и «умной» подсветкой.

Экономика «Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в первом полугодии Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за первое полугодие 2019 года составил 37,93 млрд руб. против прибыли в 371,43 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Общество Россияне променяли семью на деньги Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Общество Лишь 13% россиянок считают себя красивыми Лишь 13% россиянок считают себя красивыми, следует из результатов опроса Mail.ru, передает РИА Новости.

Экономика Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового года Для сравнения: в третьем квартале 2018 финансового года смартфонов iPhone было продано на сумму 29,470 млрд долларов, то есть за год продажи сократились на 12%.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.