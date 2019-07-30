Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеровРИА Новости 08:19
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.
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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Национальная служба новостей09:37
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