Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеровРИА Новости вчера в 08:19
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не позволяющие необоснованно занижать этот показатель при расчете дополнительных выплат.РБКвчера в 08:29
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Медведев пояснил, как по новым правилам будет рассчитываться прожиточный минимум для пенсионеров
Комсомольская правдавчера в 19:37
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