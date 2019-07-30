с чего всё началось

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

Экономика Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Футбол Малком дал согласие на переход в «Зенит» Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».

Политика Американский суд закрыл дело по иску демократов к России Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.

Космос Анализ гравитационных волн на краю пространства Когда-то считалось, что на этот регион влияет только ультрафиолетовый свет и частицы Солнца, но более поздние анализы показали, что гравитационные волны, создаваемые погодными условиями на Земле, также оказывают влияние.

Экономика Работающие пенсионеры с 1 августа получат повышенную пенсию Работающие пенсионеры начнут получать прибавку к пенсии с 1 августа.

Политика Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.

Хоккей Хенрик Лундквист: «Василевский и Бобровский – вратари топ-уровня» Голкипер "Рейнджерс" и сборной Швеции Хенрик Лундквист высоко оценил российских вратарей Андрея Василевского и Сергея Бобровского.

Финансы Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.

Путешествия Польская журналистка оценила отдых в Крыму Крым как туристическое направление становится все более популярным, на это, в частности, влияют подешевевшие авиабилеты, пишет польская журналистка Ивона Трусевич в ежедневнике Rzeczpospolita.

Общество Почти 40 тысяч пчелосемей погибли в России — Минсельхоз В России в ходе летнего полевого сезона 2019 года погибли почти 40 тысяч пчелосемей.

Политика Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".

Экономика В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.

Здоровье Почему важно пить сладкий какао, рассказали специалисты Специалисты советуют употреблять какао в светлое время суток. В напиток можно добавить гвоздику и корицу.

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Музыка Как отметит юбилей ВДНХ С 1 по 4 августа пройдут праздничные мероприятия в честь 80-летнего юбилея ВДНХ.

Шоу-бизнес Орландо Блум и Кэти Перри уехали в совместный отпуск в Испанию Американская певица Кэти Перри находится в романтических отношениях с британским актером Орландо Блумом в течение трех лет.

Политика Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.

Гаджеты Гарнитуры Oculus, Hololens и Vive смогут обмениваться приложениями Пользователи Windows Mixed Reality и HoloLens 2 могут просто установить его для запуска любого приложения на базе OpenXR.Facebook обещает добавить поддержку приложений, построенных на OpenXR 1.0 на платформах Rift и Quest.

Политика Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог Покинувший страну экс-президент Украины Петр Порошенко может не вернуться назад, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.