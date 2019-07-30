Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеровРИА Новости 08:19
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.
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Медведев пояснил, как по новым правилам будет рассчитываться прожиточный минимум для пенсионеров
Комсомольская правда19:37
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Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
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Тимофей Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками»
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Интернет
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Зеленский возглавит шествие по улицам Киева на День независимости
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
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Всего в списке 118 выдающихся ученых, наш Леонид Скрипников из института ядерной физики имени Константинова национального исследовательского центра «Курчатовский институт» занял 114 строчку рейтинга.
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено в 16:53
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В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
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