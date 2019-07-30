с чего всё началось

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

Экономика Sony может поднять цены на PlayStation из-за торговых войн Корпорация Sony будет вынуждена поднять розничные цены на консоли PlayStation, если правительство США вновь увеличит тарифы на китайские видеоигровые устройства в рамках «торговой войны» с Пекином, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главного финансового директора компании Хироки Тотоки.

Армия и оружие В Южной Корее определили тип запущенных КНДР ракет По оценкам военных, ракеты малой дальности поднялись на высоту 30 км и пролетели 250 км. Комитет также заявил, что запуски КНДР ракет не способствует уменьшению напряженности на Корейском полуострове, и призвал их прекратить.

Политика В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.

Экономика В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах В России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заёмщиков.

Политика В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.

Экономика Росстат назвал число россиян с доходом ниже прожиточного минимума Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3 процента населения страны (20,9 миллиона человек), сообщает Росстат.

Путешествия Десятки россиян погибли в Анталье с начала года С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.

Баскетбол Тимофей Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками» Экс-центровой ряда клубов НБА, баскетболист сборной России Тимофей Мозгов подпишет контракт с «Химками», сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Политика Зеленский возглавит шествие по улицам Киева на День независимости Ранее сообщалось, что Зеленский заменил военный парад в День независимости Украины на молебны.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Наука Ученый из Петербурга попал в список лучших молодых химиков мира Всего в списке 118 выдающихся ученых, наш Леонид Скрипников из института ядерной физики имени Константинова национального исследовательского центра «Курчатовский институт» занял 114 строчку рейтинга.

Авто На тестах замечен новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe Фотошпионы сообщают, что место, где были сделаны снимки, находится примерно в 60 км от завода Mercedes в Таскалусе.

Общество Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы В ближайшие 10-12 дней смог вряд ли дойдет до Москвы, однако над столицей может появиться дымка из пирогенных аэрозолей.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.

Наука Глубоководный длиннохвостый кальмар впервые попал на видео Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.

Политика Собянин заявил о подготовке провокаций на акции оппозиции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заподозрил оппозицию, которая отказалась от предложенного властями места проведения митинга 3 августа, в подготовке провокаций.

Кино Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за показанный образ ее отца Фильм «Однажды в Голливуде» вышел в прокат в США на прошлой неделе, собрав за первый уикенд 40 миллионов долларов.

Единоборства Назван следующий соперник Минакова в Bellator Виталий Минаков проведет следующий поединок в Bellator 24 августа.