Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеровРИА Новости 08:19
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.
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Медведев пояснил, как по новым правилам будет рассчитываться прожиточный минимум для пенсионеров
Комсомольская правда19:37
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Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:16
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 09:17
Авто
На ГАЗе разработали беспилотную «ГАЗель»
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) разрабатывает новую версию «ГАЗели» с полностью автономным управлением.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз» со спутником «Меридиан»
ИА «Ореанда-Новости» Во вторник 30 июля с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан».
Обновлено в 02:31
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.
Обновлено в 21:13
Общество
Потребкорзину предложили разделить на мужскую и женскую
Действующая потребительская корзина взрослого на год «весит» 808 кг, а новые — 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристиансунд»
"Манчестер Юнайтед" в контрольной игре минимально обыграл норвежский "Кристиансунд". (1:0). Единственный мяч на 92 минуте забил Хуан Мата.
Обновлено в 14:54
Гаджеты
Игровой компьютер Lenovo в России оценен от 50 000 рублей
Обновлено в 11:08
Авто
Илон Маск назвал срок премьеры пикапа Tesla
Илон Маск объявил, что долгожданный пикап Tesla покажут ближайшие два-три месяца.
Обновлено в 02:56
Космос
Ученые доказали теорию относительности Эйнштейна
Обновлено вчера в 20:13
Общество
В Сибири начали тушить лесные пожары
Обновлено в 10:49
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Кино
Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Арестован начальник уголовного розыска в Приморье
Обновлено в 05:45
Космос
Умирающая звезда указала на возможное будущее Солнца
Изначально звезда была вдвое больше нашего Солнца.
Обновлено вчера в 02:42
Музыка
Макса Фадеева обвинил в плагиате саратовский музыкант
Саратовский композитор и исполнитель Павел «Pashket V» Петров, публикующий свои сочинения в соцсетях, заявил, что песня продюсера Макса Фадеева и певицы MOLLY (Ольга Серябкина) «Я просто люблю тебя» очень сильно похожа на его произведение.
Обновлено в 20:22
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Авто
Форд 70 лет верой и правдой служит 87-летнему водителю
Обновлено в 17:45
Футбол
Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 года
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально продлил свой контракт до 2022 года.
Обновлено в 16:47
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре
Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:04