с чего всё началось

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Авто На ГАЗе разработали беспилотную «ГАЗель» Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) разрабатывает новую версию «ГАЗели» с полностью автономным управлением.

Армия и оружие С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз» со спутником «Меридиан» ИА «Ореанда-Новости» Во вторник 30 июля с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан».

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Политика Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.

Общество Потребкорзину предложили разделить на мужскую и женскую Действующая потребительская корзина взрослого на год «весит» 808 кг, а новые — 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин.

Футбол «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристиансунд» "Манчестер Юнайтед" в контрольной игре минимально обыграл норвежский "Кристиансунд". (1:0). Единственный мяч на 92 минуте забил Хуан Мата.

Авто Илон Маск назвал срок премьеры пикапа Tesla Илон Маск объявил, что долгожданный пикап Tesla покажут ближайшие два-три месяца.

Экономика МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".

Кино Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.

Музыка Макса Фадеева обвинил в плагиате саратовский музыкант Саратовский композитор и исполнитель Павел «Pashket V» Петров, публикующий свои сочинения в соцсетях, заявил, что песня продюсера Макса Фадеева и певицы MOLLY (Ольга Серябкина) «Я просто люблю тебя» очень сильно похожа на его произведение.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Футбол Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 года Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально продлил свой контракт до 2022 года.