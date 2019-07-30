Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеровРИА Новости 08:19

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.
Читать в источнике
Комментировать202
с чего всё началось
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил единые правила
 расчета регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не позволяющие необоснованно занижать этот показатель при расчете дополнительных выплат.
РБК08:29

Подробнее о событии

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

РИА Новости18:22

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров

Национальная служба новостей09:37

В России утвердили новые правила расчета доплат к пенсиям

URA.Ru09:06

Правительство утвердило порядок расчёта прожиточного минимума пенсионеров

RT на русском15:41

Медведев утвердил новые правила расчета прожиточного минимума пенсионера

Коммерсантъ09:27

Медведев утвердил новый порядок расчета прожиточного минимума пенсионеров

РБК08:29

Медведев: новые правила не позволят необоснованно занижать прожиточный минимум пенсионера

ТАСС07:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:31, Ашберн
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика

Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил во лжи главу офиса украинского лидера Андрея Богдана.
Обновлено в 18:18
Происшествия

В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Футбол

Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно

Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Общество

В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Культура

«Русские сезоны» в Германии посетили более 1 млн человек

Количество посетителей мероприятий «Русских сезонов» в Германии превысило 1 млн человек.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Два человека пострадали в аварии с автобусом в Гатчине

Обновлено в 16:43
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Происшествия

После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках

Обновлено в 09:29
Политика

Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта в Саратове

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов

Обновлено в 17:31
Политика

Аваков: Порошенко лжет, оправдывая свое поражение на выборах

Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» обвинил полицию в том, что она работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 11:32
Политика

Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа

Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено в 14:13
Единоборства

Биспинг: UFC не позволит провести поединок Хабиба с Мейвезером

Обновлено в 16:37
Футбол

Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»

По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
Обновлено в 12:38
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi

Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено 28 июля в 18:47
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено в 09:53
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве тревел-блогерши

Обновлено в 14:00
Политика

Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле

Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Общество

Сбежавшая жена шейха ОАЭ попросила Лондон защитить ее ребенка

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая из Объединенных арабских эмиратов от своего супруга, шейха Мохаммеда аль-Мактума, попросила суд Лондона встать на защиту ее ребенка, сообщает Reuters.
Обновлено в 18:24
Происшествия

В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору

Обновлено в 09:12
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.
Обновлено в 17:35
Финансы

Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса

Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России в январе—июне снижался в 2015 году, после падения рубля и резкого повышения Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок у банков.
Обновлено в 14:56
Политика

В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ

Обновлено в 16:05
Авто

С аукциона продали Lotus Cortina 1965 года за 17 миллионов рублей

На аукционе Bonhams в Сильверстоуне был куплен автомобиль Lotus Cortina 1965 года выпуска за невероятные 243 тыс. евро, это примерно 17 млн. рублей.
Обновлено в 09:49
Общество

СМИ нашли принадлежащие королеве Елизавете II квартиры в Москве

Британская королева Елизавета II является собственницей четырех квартир в Москве общей стоимостью 587 млн руб. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на данные Росреестра.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова наняла помощницу, поскольку не умеет готовить

Брухунова честно призналась, что готовить она не умеет, так как у нее «руки растут не из того места».
Обновлено в 04:26
ещё по теме
Главное