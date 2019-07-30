Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеровРИА Новости 08:19
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.
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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Национальная служба новостей09:37
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Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту
Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил во лжи главу офиса украинского лидера Андрея Богдана.
Обновлено в 18:18
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Общество
В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Культура
«Русские сезоны» в Германии посетили более 1 млн человек
Количество посетителей мероприятий «Русских сезонов» в Германии превысило 1 млн человек.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Два человека пострадали в аварии с автобусом в Гатчине
Обновлено в 16:43
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта в Саратове
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове.
Обновлено в 07:51
Политика
Аваков: Порошенко лжет, оправдывая свое поражение на выборах
Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» обвинил полицию в том, что она работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 11:32
Политика
Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа
Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено в 14:13
Футбол
Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
Обновлено в 12:38
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено 28 июля в 18:47
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено в 09:53
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве тревел-блогерши
Обновлено в 14:00
Политика
Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Общество
Сбежавшая жена шейха ОАЭ попросила Лондон защитить ее ребенка
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая из Объединенных арабских эмиратов от своего супруга, шейха Мохаммеда аль-Мактума, попросила суд Лондона встать на защиту ее ребенка, сообщает Reuters.
Обновлено в 18:24
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.
Обновлено в 17:35
Финансы
Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса
Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России в январе—июне снижался в 2015 году, после падения рубля и резкого повышения Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок у банков.
Обновлено в 14:56
Политика
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Обновлено в 16:05
Авто
С аукциона продали Lotus Cortina 1965 года за 17 миллионов рублей
На аукционе Bonhams в Сильверстоуне был куплен автомобиль Lotus Cortina 1965 года выпуска за невероятные 243 тыс. евро, это примерно 17 млн. рублей.
Обновлено в 09:49
Общество
СМИ нашли принадлежащие королеве Елизавете II квартиры в Москве
Британская королева Елизавета II является собственницей четырех квартир в Москве общей стоимостью 587 млн руб. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на данные Росреестра.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова наняла помощницу, поскольку не умеет готовить
Брухунова честно призналась, что готовить она не умеет, так как у нее «руки растут не из того места».
Обновлено в 04:26