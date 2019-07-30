с чего всё началось

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Политика Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил во лжи главу офиса украинского лидера Андрея Богдана.

Происшествия В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.

Футбол Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.

Общество В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Общество Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта в Саратове Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове.

Политика Аваков: Порошенко лжет, оправдывая свое поражение на выборах Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» обвинил полицию в том, что она работала против его партии «Европейская солидарность».

Политика Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.

Футбол Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед» По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Политика Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".

Общество Сбежавшая жена шейха ОАЭ попросила Лондон защитить ее ребенка Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая из Объединенных арабских эмиратов от своего супруга, шейха Мохаммеда аль-Мактума, попросила суд Лондона встать на защиту ее ребенка, сообщает Reuters.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.

Финансы Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России в январе—июне снижался в 2015 году, после падения рубля и резкого повышения Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок у банков.

Авто С аукциона продали Lotus Cortina 1965 года за 17 миллионов рублей На аукционе Bonhams в Сильверстоуне был куплен автомобиль Lotus Cortina 1965 года выпуска за невероятные 243 тыс. евро, это примерно 17 млн. рублей.

Общество СМИ нашли принадлежащие королеве Елизавете II квартиры в Москве Британская королева Елизавета II является собственницей четырех квартир в Москве общей стоимостью 587 млн руб. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на данные Росреестра.