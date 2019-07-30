Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеровРИА Новости 08:19

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил единые правила
 расчета регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не позволяющие необоснованно занижать этот показатель при расчете дополнительных выплат.
РБК08:29

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Медведев утвердил новые правила расчета прожиточного минимума пенсионера

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Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров

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Медведев: новые правила не позволят необоснованно занижать прожиточный минимум пенсионера

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