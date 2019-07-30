с чего всё началось

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

Авто Объявлены российские комплектации нового Suzuki Jimny Рублевые ценники на Suzuki Jimny нового поколения пока еще не названы.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Общество Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа.

Политика «Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Армия и оружие Разведчик США несколько часов летал около границ России Разведывательный самолет ВВС США RC–135V во вторник, 30 июля, три часа летал около Калининградской области.

Здоровье Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.

Общество В трёх регионах Сибири ввели режим ЧС из-за пожаров Замглавы МЧС Александр Чуприян ранее сообщал, что пожарами охвачены уже почти три миллиона гектаров леса.

Политика Представитель Гуаидо в США заявил о готовности встретиться с Лавровым Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гауидо в США Карлос Веккьо заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в латиноамериканской стране.

Происшествия Полиция нашла ножи и молотки у участников протестов в центре Москвы Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.

Футбол В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка Из-за высокой зарплаты бразильца в конфликт с руководством вступили российские игроки «Зенита», в частности, полузащитник Игорь Денисов, позднее покинувший команду.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Кино Тарантино составил плейлист с лучшими песнями из своих фильмов Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, которые звучали в его фильмах.

Политика Крымчан оскорбляет особый порядок выдачи виз в Европу Абажер считает, что подобный порядок выдачи виз жителям Крыма является нарушением свободы передвижения.

Политика Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

Автоспорт Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.

Происшествия Пожар в Самаре распространился на восемь домов Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Политика На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Футбол Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле Форвард «Зенита» Артем Дзюба поспорит с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым за звание лучшего футболиста российский Премьер-лиги по итогам июльских матчей.

Экономика Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест» Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.

Общество Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского госуниверситета Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Шоу-бизнес Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк.