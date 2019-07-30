с чего всё началось

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Общество В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.

Политика В Индии приняли закон, запрещающий «мгновенный развод» Парламент Индии одобрил закон, запрещающий мусульманскую практику "мгновенного развода" ("тройной талак") и определяющий его как уголовное преступление, сообщает газета Times of India.

Футбол Медведев сравнил Малкома с Мбаппе Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил мнение, что сравнивать нападающего "Барселоны" Малкома с Диего Марадоной не совсем корректно.

Армия и оружие Опубликовано фото «перехвата» Ил-76 британскими истребителями Министерство обороны Великобритании опубликовало фото «перехвата» российского военно-транспортного Ил-76 британскими истребителями Typhoon у границ Эстонии.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Музыка Музыкальный фестиваль Top Fili music-2019 откроется в московском парке «Фили» 1 августа Ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili music-2019 стартует в московском парке "Фили" 1 августа, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе парка.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Политика Крымчан оскорбляет особый порядок выдачи виз в Европу Абажер считает, что подобный порядок выдачи виз жителям Крыма является нарушением свободы передвижения.

Футбол «Байер» приобрел полузащитника «Хоффенхайма» Амири, который имеет афганские корни, выступал за "Хоффенхайм" с 2015 года.

Армия и оружие Пьяный боец ВСУ подорвался на мине, отправившись заключать мир с ДНР Находившийся в состоянии алкогольного опьянения украинский военнослужащий подорвался на мине, отправившись в сторону позиций Народной милиции Донецкой Народной Республики договориться о мире, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Политика Зеленского пригласили выступить на Генассамблее ООН Член постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского официально пригласили выступить на дебатах мировых лидеров в ходе Генассамблеи ООН.

Экономика Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест» Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.

Авто Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.

Политика Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.

Происшествия Полиция нашла ножи и молотки у участников протестов в центре Москвы Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.

Авто Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.