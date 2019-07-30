Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеровРИА Новости 08:19
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.
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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Национальная служба новостей09:37
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Абажер считает, что подобный порядок выдачи виз жителям Крыма является нарушением свободы передвижения.
Обновлено в 11:53
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Амири, который имеет афганские корни, выступал за "Хоффенхайм" с 2015 года.
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Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвался на мине, отправившись заключать мир с ДНР
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения украинский военнослужащий подорвался на мине, отправившись в сторону позиций Народной милиции Донецкой Народной Республики договориться о мире, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:57
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Петр Порошенко имел в виду партии «Свобода», «Украинская стратегия Гройсмана», «Самопомощь» и другие политсилы.
Обновлено в 05:13
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С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
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Обновлено в 09:47
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18
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Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером
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Обновлено в 11:33
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Полиция нашла ножи и молотки у участников протестов в центре Москвы
Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
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Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera
Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
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Россиянке удалили раковую опухоль весом в четыре килограмма
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