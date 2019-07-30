с чего всё началось

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

Гаджеты ABBYY предложила бизнесу мобильный сервис распознавания документов Разработчик в области распознавания текстов и лингвистики ABBYY объявил о создании сервиса для распознавания изображений документов в мобильном браузере Mobile Web Capture.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Шоу-бизнес Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein» 29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.

Происшествия В Самаре загорелись два частных дома Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Кличко назвал главу администрации Зеленского «лживым непрофессионалом» Мэр Киева Кличко назвал чушью заявления главы администрации президента Украины Богдана о нем. Также Кличко обратился к президенту Зеленскому, назвав Богдана "лживым непрофессионалом".

Кино Дмитрий Певцов приедет на Байкал Первый этап съемок пройдет с 30 июля по 4 августа в Иркутске и на Байкале, а второй — осенью в Москве.

Политика Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.

Происшествия Корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом Вооруженный ножом житель Корсики утром 30 июля вплавь добрался до стоявшей в 2 км от берега яхте, на которой находился российский бизнесмен вместе с семьей.

Экономика ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Гаджеты Петербургских программистов обвинили в создании вируса-шпиона Канада обвинила петербургских программистов в создании вируса под названием Monokle для смартфонов на базе операционной системы Android.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия Собянин одобрил применение силы полицией на митинге 27 июля Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на митинге 27 июля, об этом он сообщил в эфире телеканала ТВЦ. "Оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные", – так мэр прокомментировал прошедшую акцию.

Происшествия В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.

Общество Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.

Происшествия Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.

Здоровье Психолог высказался о подверженных эмоциональному выгоранию людях Ранее 30 июля сообщалось, что эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.