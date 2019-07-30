с чего всё началось

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров. Как сообщает во вторник, 30 июля, «РИА Новости», теперь соответствующая сумма будет формироваться исходя из ситуации в конкретном регионе.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.

Армия и оружие В США предложили способы «подружить» F-35 и С-400 Существует несколько способов допустить одновременное использование Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, пишет Defense News.

Политика Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.

Здоровье До конца года все роддома Петербурга перейдут на электронные медкарты Все петербургские родительные дома смогут начать заводить электронные карты пациенток до конца 2019 года.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.

Космос Япония и Индия отправят совместную миссию на Луну в 2023 году Индия и Япония собираются отправить совместную миссию по изучению Луны в 2023 году.

Происшествия Главный подозреваемый в терактах 11 сентября согласился на сделку Как пишет The Wall Street Journal, Халид Шейх Мохаммед, обвиняемый в организации терактов 11 сентября 2001 года в США и содержащийся в тюрьме Гуантанамо, заявил, что готов взамен на отмену смертной казни, высказаться о трагедии и дать показания.

Политика Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны» Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.

Политика МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit Оспаривать постановление об аресте задержанного на Украине танкера NIKA SPIRIT должен владелец судна.

Политика Путин встретился с главой Сахалинской области Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Армия и оружие ВВС Британии сопроводили российский Ил-76 у воздушной границы Эстонии В минобороны Британии заявил, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили российский военный транспортный самолет Ил-76 вблизи воздушной границы Эстонии, передает РИА "Новости".

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.

Политика Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно» Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.

Футбол Фернандо обратился к болельщикам «Спартака» Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.

Здоровье Врач-диетолог не рекомендует злоупотреблять активированным углем Врач-диетолог рассказал об опасности активированного угля. Его слова передает Информинг.ру.

Армия и оружие Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР «неопознанных ракет» Северная Корея запустила множество неопознанных ракет утром в среду, 31 июля, сообщает Yonhup со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.