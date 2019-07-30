Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеровИзвестия 13:22
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров. Как сообщает во вторник, 30 июля, «РИА Новости», теперь соответствующая сумма будет формироваться исходя из ситуации в конкретном регионе.
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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Национальная служба новостей09:37
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