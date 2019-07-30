Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеровИзвестия 13:22

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров. Как сообщает во вторник, 30 июля, «РИА Новости», теперь соответствующая сумма будет формироваться исходя из ситуации в конкретном регионе.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил единые правила
 расчета регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не позволяющие необоснованно занижать этот показатель при расчете дополнительных выплат.
РБК08:29

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