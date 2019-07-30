Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеровИзвестия 13:22
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров. Как сообщает во вторник, 30 июля, «РИА Новости», теперь соответствующая сумма будет формироваться исходя из ситуации в конкретном регионе.
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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Национальная служба новостей09:37
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«Зенит» намерен объявить о трансфере Малкома в ближайшее время
В Telegram-канале петербургского клуба появилась информация, что уже 30 июля клуб планирует официально объявить о трансфере 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силва де Оливейра более известного, как просто Малком.
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Общество
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О художнице Варвара Родченко родилась в 1925 году в Москве.
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
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Наука
Шины смогут вырабатывать электричество
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Футбол
«Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову
Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.
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Политика
Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального
Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.
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Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла ВС РФ
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Украинский политолог Михаил Погребинский выразил уверенность, что Порошенко больше не вернется в Украину, потому что боится уголовного преследования.
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Политика
Порошенко объяснил поражение своей партии на выборах в Раду
Бывший украинский глава, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что его политическая сила на выборах в Верховную раду Украины могла бы занять второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 03:21
Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено в 11:15
Политика
Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 18:37
Происшествия
«Заминировавших» кортеж Путина россиян оштрафовали
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
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Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено в 09:53
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Санкции США помешали созданию «умной колонки» Huawei и Google
Две крупнейшие мировые компании Huawei и Google на протяжении длительного времени работали над рядом совместных разработок, в том числе «умной колонки», пока США не ввели санкции в отношении Huawei.
Обновлено в 09:19
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
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Космос
Астрономы наблюдают PSR J2055+3829, который относится к пульсарам черная вдова
Принимая во внимание расчетную массу спутника, наличие радиоизлучений и обнаружение временных вариаций орбитального периода, исследователи классифицировали PSR J2055+3829 как затмение пульсара черная вдова.
Обновлено в 09:58
Космос
Мир: Метеорит размером с футбольный мяч приземлился в Индии
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Экономика
НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку
Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53