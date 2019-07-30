с чего всё началось

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров. Как сообщает во вторник, 30 июля, «РИА Новости», теперь соответствующая сумма будет формироваться исходя из ситуации в конкретном регионе.

Футбол «Зенит» намерен объявить о трансфере Малкома в ближайшее время В Telegram-канале петербургского клуба появилась информация, что уже 30 июля клуб планирует официально объявить о трансфере 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силва де Оливейра более известного, как просто Малком.

Общество Умерла художница Варвара Родченко О художнице Варвара Родченко родилась в 1925 году в Москве.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.

Наука Шины смогут вырабатывать электричество Компания Sumitomo Rubber Industries с профессором Хироши Тани из Университета Кансай в городе Суйта (Осака, Япония) разрабатывает некий «энергетический комбайн» — систему, которая способна собирать и аккумулировать статическое электричество, появляющееся в шине.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.

Политика На Украине арестовали российский танкер Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Экономика Росстат назвал средний размер пенсий Средний размер назначенных россиянам пенсий в июне составил 14 тысяч 168 рублей.

Политика Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.

Политика Погребинский назвал побегом отъезд Порошенко за границу Украинский политолог Михаил Погребинский выразил уверенность, что Порошенко больше не вернется в Украину, потому что боится уголовного преследования.

Политика Порошенко объяснил поражение своей партии на выборах в Раду Бывший украинский глава, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что его политическая сила на выборах в Верховную раду Украины могла бы занять второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.

Экономика Вступил в силу закон об ипотечных каникулах В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.

Происшествия Останки известного гангстера эксгумируют в США В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.

Политика Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".

Политика Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".

Интернет В России нашли альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.

Гаджеты Санкции США помешали созданию «умной колонки» Huawei и Google Две крупнейшие мировые компании Huawei и Google на протяжении длительного времени работали над рядом совместных разработок, в том числе «умной колонки», пока США не ввели санкции в отношении Huawei.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Космос Астрономы наблюдают PSR J2055+3829, который относится к пульсарам черная вдова Принимая во внимание расчетную массу спутника, наличие радиоизлучений и обнаружение временных вариаций орбитального периода, исследователи классифицировали PSR J2055+3829 как затмение пульсара черная вдова.

Экономика НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.