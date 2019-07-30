с чего всё началось

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров. Как сообщает во вторник, 30 июля, «РИА Новости», теперь соответствующая сумма будет формироваться исходя из ситуации в конкретном регионе.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Политика Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Происшествия В Подмосковье два подростка погибли под колесами электрички Электричка насмерть сбила двух подростков на станции Шатурторф в Московской области.

Шоу-бизнес Бузова: Батрутдинов ревнует меня к Егору Криду Ранее в ролике, опубликованном на канале Ольги Бузовой в YouTube, певица недолго пообщалась с Тимуром Батрутдиновым, однако он не подарил ей цветы, после чего девушка пошла в гримерку к Егору Криду.

Игры Стало известно возможное название новой Need for Speed В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.

Футбол «Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны» Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.

Политика В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.

Путешествия В Анталье с начала года умерли десятки российских туристов За этот год было зафиксировано десятки летальных исходов россиян в Анталье, 8 больных в тяжелом состоянии были эвакуированы в Россию с помощью средств санавиации.

Политика Аваков: Порошенко лжет, оправдывая свое поражение на выборах Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» обвинил полицию в том, что она работала против его партии «Европейская солидарность».

Политика Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией на американских выборах-2016.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Общество В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.

Футбол «Базель» одолел ПСВ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов Напомним, что первая встреча завершилась победой ПСВ со счетом 3:2. "Базель" вышел в следующий раунд за счет большего количества забитых мячей на чужом поле.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.