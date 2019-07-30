с чего всё началось

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Председатель кабинета министров Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сказал, что от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Политика Американский суд закрыл дело по иску демократов к России Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Армия и оружие Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общество В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.

Экология В Байкальске и Слюдянском районе ликвидируют последствия подтопления Работы по ликвидации последствий подтопления проводятся Байкальске и Слюдянском районе.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Политика Останки эсэсовцев из «Галичины» торжественно перезахоронили на Украине Останки 29 солдат из 14-й дивизии СС "Галичина" перезахоронили в городе Золочев Львовской области Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Сенаторы США предложили расширить санкции против России В США сенаторы предложили включить в оборонный бюджет страны законопроект о введении санкций против суверенного долга России.

Общество Потребкорзину предложили разделить на мужскую и женскую Действующая потребительская корзина взрослого на год «весит» 808 кг, а новые — 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин.

Авто Объявлена российская стоимость нового кроссовера Changan CS35 Plus Российское представительство марки сегодня озвучило цены на новый кроссовер Chengan CS35 Plus, продажи которого стартуют 5 августа.

Авто Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.

Экономика Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту.

Космос Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

Происшествия В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке Инцидент произошел еще в понедельник 29 июля в 14.40 по местному времени (09.40 мск), когда в бассейне местного аквапарка прошла слишком высокая для таких развлекательных мест искусственная волна.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского госуниверситета Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.