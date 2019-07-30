Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеровРИА Новости 18:22
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Председатель кабинета министров Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сказал, что от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.
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Медведев пояснил, как по новым правилам будет рассчитываться прожиточный минимум для пенсионеров
Комсомольская правда19:37
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