Экономика
Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиянГазета.Ru 10:45
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, размер дополнительной социальной поддержки будет рассчитываться исходя из величины регионального прожиточного минимума пенсионеров.
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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Национальная служба новостей09:37
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