Экономика

Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиянГазета.Ru 10:45

Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, размер дополнительной социальной поддержки будет рассчитываться исходя из величины регионального прожиточного минимума пенсионеров.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил единые правила
 расчета регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не позволяющие необоснованно занижать этот показатель при расчете дополнительных выплат.
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В России утвердили новые правила расчета доплат к пенсиям

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