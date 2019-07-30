с чего всё началось

Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, размер дополнительной социальной поддержки будет рассчитываться исходя из величины регионального прожиточного минимума пенсионеров.

Общество Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.

Политика Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о Каспийском море Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Происшествия В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года В начале июня сообщалось, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Политика Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Происшествия Задержан ректор Дагестанского госуниверситета Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Происшествия В Самаре загорелись два частных дома Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.

Экономика Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.

Политика Украинский политолог сравнил Москву и Киев Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» сравнил благоустройство столицы России Москвы и столицы Украины Киева.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествия Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов Американский банк Capital One Financial Corp пострадал от кибератаки, в результате которой хакер получил доступ к персональным данным около 106 млн клиентов банка и людей, подавших заявку на получение кредитных карт.

Общество Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл Минсельхоз России заявил о том, что на территории страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей или 1,3% от общего количества.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Экономика WSJ: власти США могут оштрафовать Pamplona Михаила Фридмана Правительство США может оштрафовать инвесткомпанию Pamplona Capital Management, управляющую в том числе средствами председателя набсовета «Альфа-групп» Михаила Фридмана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Общество Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.

Здоровье Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.