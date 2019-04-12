Авто
Медведев утвердил правила автотюнингаРБК вчера в 20:42
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. В пояснении к нему указывается, что раньше процесс был «сложным, запутанным и дорогостоящим», а теперь станет «прозрачным и понятным».
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Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые уже используются
Реальное времявчера в 14:04
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Культура
Суд 15 апреля назначит новую экспертизу по делу Серебренникова
Мещанский суд Москвы 15 апреля намерен назначить новую экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Основатель «Дома-2» раскрыл тайну возникновения шоу
Телеведущий вспомнил, что именно он привел Бородину на шоу "Дом-2".
Обновлено в 05:18
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, сообщило надзорное ведомство.
Обновлено в 05:07
Экономика
Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
Обновлено в 05:15
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle открыли стрельбу
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем
Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
IDC: Квартальные продажи ПК в мире незначительно уменьшились
Эксперты компании International Data Corporation (IDC) подсчитали, что в январе—марте 2019 года мировые поставки персональных компьютеров (ПК) сократились на 3% в годовом сопоставлении до 58,48 млн штук.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Литва отозвала своего посла из России
Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы, пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя МИД страны Расу Якилайтене.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала, почему ее голос снова звучит так мощно
За несколько дней до своего юбилейного концерта Алла Пугачева открыла секрет, почему ее голос сегодня звучит так же мощно, как и во времена молодости.
Обновлено в 05:52
Политика
Песков: кандидаты в президенты Украины не просили о встрече с Путиным
Никаких запросов на встречу с Путиным от кандидатов в президенты Украины не поступало, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:09
Политика
Порошенко отправил в отставку главу Херсонской области
Другим указом Порошенко назначил Дмитрия Бутрия временным исполняющим обязанности губернатора Херсонской области.
Обновлено в 06:06
Политика
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
Обновлено в 03:54
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено вчера в 17:07
Политика
«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»
В комментарии средствам массовой информации господин Демин заявил, что выявленные дефекты нефтепровода на белорусском участке есть возможность успешно устранить, не прибегая к остановке транзита «голубого топлива».
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как лишилась девственности
Анастасия Ивлеева вспомнила о том, как первый молодой человек разбил ей сердце. Именно с ним телеведущая лишилась невинности.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 апреля
В Москве и области из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 апреля, пишет News.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 06:17
Общество
Полпред президента заявил об угрозе обрушений на канале имени Москвы
Инженерные сооружения канала имени Москвы изношены и могут не выдержать нагрузок, заявил в пятницу полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Обновлено в 06:14
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Наука
Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны
Обновлено в 00:42
Гаджеты
Флагманская пятикамерная Nokia 9 PureView уже продаётся в России
Компания HMD Global объявила начале продаж смартфона Nokia 9 PureView в России.
Обновлено в 04:32
Культура
«Роскосмос» стал официальным партнером фестиваля «Нашествие»
Обновлено в 04:36
Политика
Кремль считает конспирологической версию о связях Ассанжа с Россией
Представитель Кремля, говоря об аресте, отметил лишь, что журналист был «независимым источником информации», которого подвергли преследованию.
Обновлено в 05:57