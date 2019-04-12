Авто
Медведев утвердил правила автотюнингаРБК вчера в 20:42
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. В пояснении к нему указывается, что раньше процесс был «сложным, запутанным и дорогостоящим», а теперь станет «прозрачным и понятным».
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Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые уже используются
Реальное времявчера в 14:04
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Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Политика
Штаб Зеленского прокомментировал его перепалку с Порошенко
Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал его перепалку с Петром Порошенко.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Более полусотни центров диагностики онкозаболеваний будут созданы на Урале до 2024 года (версия 2)
Замминистра отметил, что подобные центры должны помочь в решении задачи повышения уровня выявления онкозаболевания на ранних стадиях до 63%.
Обновлено в 07:02
Авто
АвтоВАЗ прекращает экспорт автомобилей в страны Евросоюза
Концерн «АвтоВАЗ» решил прекратить поставки автомобилей Lada в страны Европейского союза.
Обновлено вчера в 12:21
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»
Обновлено в 06:07
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Футбол
«Спартак» пообещал наказать Гулиева за драку с пешеходом
Обновлено в 04:34
Авто
GM анонсировала премьеру среднемоторного Chevrolet Corvette
Компания Chevrolet опубликовала первые снимки среднемоторного Corvette восьмого поколения.
Обновлено в 03:45
Политика
Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»
Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Политика
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
Обновлено в 03:54
Хоккей
Илью Ковальчука вызвали в сборную России по хоккею на ЧМ-2019
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова об изменении меры пресечения.
Обновлено в 05:29
Космос
Ученый призвал готовиться к решению вопроса размножения в космосе
Ученые считают необходимым готовиться к решению вопроса о размножении людей в космосе в будущем, но делать это необходимо поэтапно, с соблюдением этики, рассказал в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.
Обновлено в 05:30
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Происшествия
Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку
По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Общество
В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:08
Здоровье
Врачи спасли беременную женщину и ее ребенка в Дмитрове
Врачи Дмитровской больницы удалили кисту яичника у пациентки и сохранили беременность.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Генпрокуратура назвала причину пожара в «Зимней вишне»
Следствие считает замыкание электропроводки причиной пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек.
Обновлено в 04:58
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено в 04:12
Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли намерена вернуть Брэда Питта
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли собирается вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Полторак пригрозил направить корабли Украины в Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли будут вновь ходить через Керченский пролив.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника
Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01