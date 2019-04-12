Авто
Медведев утвердил правила автотюнингаРБК вчера в 20:42
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. В пояснении к нему указывается, что раньше процесс был «сложным, запутанным и дорогостоящим», а теперь станет «прозрачным и понятным».
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Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые уже используются
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Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:25
Политика
Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира
Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Обновлено в 01:37
Политика
Поступает информация о военном перевороте в Судане
Из Хартума поступает информация, что в стране произошел военный переворот.
Обновлено вчера в 00:23
Общество
«Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора
Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
Обновлено в 02:05
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Не менее 16 человек погибли при взрыве в Пакистане
По меньшей мере 16 человек погибли, еще 30 получили ранения при взрыве, прогремевшем в городе Кветта, сообщил в пятницу телеканал GeoTV.
Обновлено в 01:04
Интернет
В WhatsApp добавили новую функцию
Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
Обновлено в 02:24
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
ЕС выделит €2 млн на укрепление свободы слова в Белоруссии
Евросоюз выделит €2 млн на содействие обеспечению «свободного потока информации» и росту профессионализма журналистов в Белоруссии.
Обновлено в 02:20
Спорт
Российские гандболисты проиграли Венгрии в отборе на Евро
Игра проходила в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и завершилась поражением хозяев со счётом 19:25.
Обновлено вчера в 16:00
Кино
Начались съемки фильма о докторе Лизе
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова.
Обновлено в 02:16
Технологии
Walt Disney назвала дату запуска потокового сервиса
Обновлено в 00:03
Общество
Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов
В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
Обновлено в 01:01
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Продюсер задался вопросом, знает ли Волочкова о том, что сегодня в Европе также огромное количество людей находятся за чертой бедности, передает НСН.
Обновлено вчера в 11:36
Здоровье
Челябинские специалисты освоили редкую технологию операций
Технология TESSYS пока еще мало освоена в России, но в нескольких регионах, в том числе и Челябинской области, нашлись специалисты: это хирурги МЦ «МЕДЕОР».
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Кедми назвал истинную причину прибытия «морских котиков» в Украину
Яков Кедми, аналитик из Израиля, назвал истинную причину прибытия «морских котиков» из подразделения США SEAL в Украину.
Обновлено в 00:15
Космос
NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе
Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.
Обновлено в 03:28
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено вчера в 09:57