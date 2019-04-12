Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнингаИзвестия 04:48

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства 11 апреля.
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Медведев утвердил правила автотюнинга

РИА Новости08:47

Автотюнинг по правилам. Как будут регистрировать изменения в конструкции авто

ТАСС07:10

Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые уже используются

Реальное времявчера в 14:04

С 1 июня в России вступают в силу правила автотюнинга

Автостат04:46

Медведев утвердил правила автотюнинга

РБКвчера в 20:42

Дмитрий Медведев утвердил изменения в правилах автотюнинга

Российская газета05:32

Легализация тюнинга в РФ не станет проще и быстрее

Quto.ruвчера в 11:00
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Финансы

Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%

"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Авто

Кабриолеты из «Кортежа» Путина попали на видео

Первым лимузин Aurus опробовал президент России Владимир Путин — глава государства прибыл на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.
Обновлено в 05:42
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

В пустыне Дейр-эз-Зора пропал второй за апрель конвой сирийской армии

Сирийская армия второй раз за текущий месяц потеряла военный конвой, который должен был проехать по маршруту Тадмор (Пальмира) — Дейр-эз-Зор, однако пропал без вести, предположительно, попав в засаду остатков боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России).
Обновлено в 07:50
Политика

Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Великобритании в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено вчера в 05:49
Космос

Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры

Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Политика

Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ

Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов

У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02
Политика

Меркель объяснила цель визита Порошенко в Берлин

Обновлено в 09:56
Происшествия

После землетрясения Индонезии угрожает цунами

После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Спорт

Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»

Обновлено вчера в 09:37
Космос

Экипаж дальних космических миссий пополнят роботы‐хирурги

Российские ученые предложили включить роботов-хирургов в экипаж дальних космических полетов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Обновлено в 09:35
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Обновлено в 09:45
Общество

Прощание с Владиславом Тетюхиным пройдет 13 апреля в Верхней Салде

Обновлено в 02:43
Армия и оружие

ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 05:52
Спорт

Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени

Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком.
Обновлено в 08:59
Кино

Российские космонавты снялись для афиш фантастических фильмов

Российские космонавты снялись для афиш классических советских фильмов и мультфильмов. 12 апреля отмечается День космонавтики.
Обновлено в 08:48
Политика

Путин не исключил строительства дороги между Старыми и Новым Химками

Обновлено в 09:08
Политика

В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы

В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37
Единоборства

Макгрегор: продажи виски взлетят, когда с Лобовым уложим Тухугова

Обновлено в 08:52
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Политика

Владимир Путин поручил не поднимать тарифы на вывоз мусора для граждан

Президент России Владимир Путин поручил не допускать роста цен за вывоз мусора для жителей.
Обновлено вчера в 12:05
Культура

«Роскосмос» стал официальным партнером фестиваля «Нашествие»

Обновлено в 04:36
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд

Обновлено в 04:50
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубль

Обновлено в 06:36
Космос

Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Футбол

Ещенко и Фернанду тренировались в общей группе без ограничений

Как сообщает официальный сайт красно-белых, в общей группе без ограничений работали хавбек Фернанду и защитник Андрей Ещенко.
Обновлено в 09:08
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
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