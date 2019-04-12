Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнингаИзвестия 04:48
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства 11 апреля.
Читать в источнике
Оценить424
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые уже используются
Реальное времявчера в 14:04
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Финансы
Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%
"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Авто
Кабриолеты из «Кортежа» Путина попали на видео
Первым лимузин Aurus опробовал президент России Владимир Путин — глава государства прибыл на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.
Обновлено в 05:42
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
В пустыне Дейр-эз-Зора пропал второй за апрель конвой сирийской армии
Сирийская армия второй раз за текущий месяц потеряла военный конвой, который должен был проехать по маршруту Тадмор (Пальмира) — Дейр-эз-Зор, однако пропал без вести, предположительно, попав в засаду остатков боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России).
Обновлено в 07:50
Политика
Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Великобритании в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено вчера в 05:49
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов
У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02
Политика
Меркель объяснила цель визита Порошенко в Берлин
Обновлено в 09:56
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Космос
Экипаж дальних космических миссий пополнят роботы‐хирурги
Российские ученые предложили включить роботов-хирургов в экипаж дальних космических полетов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 05:52
Спорт
Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени
Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком.
Обновлено в 08:59
Кино
Российские космонавты снялись для афиш фантастических фильмов
Российские космонавты снялись для афиш классических советских фильмов и мультфильмов. 12 апреля отмечается День космонавтики.
Обновлено в 08:48
Политика
В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37
Политика
Владимир Путин поручил не поднимать тарифы на вывоз мусора для граждан
Президент России Владимир Путин поручил не допускать роста цен за вывоз мусора для жителей.
Обновлено вчера в 12:05
Культура
«Роскосмос» стал официальным партнером фестиваля «Нашествие»
Обновлено в 04:36
Космос
Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Футбол
Ещенко и Фернанду тренировались в общей группе без ограничений
Как сообщает официальный сайт красно-белых, в общей группе без ограничений работали хавбек Фернанду и защитник Андрей Ещенко.
Обновлено в 09:08
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12