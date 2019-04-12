Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнингаИзвестия 04:48

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства 11 апреля.
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С 1 июня в России вступают в силу правила автотюнинга

Автостат04:46

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РИА Новости04:03

Кабмин утвердил правила автотюнинга

ТАССвчера в 13:52

Медведев утвердил правила автотюнинга

РБКвчера в 20:42

Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые уже используются

Реальное времявчера в 14:04

Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга в России

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Легализация тюнинга в РФ не станет проще и быстрее

Quto.ruвчера в 11:00
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Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Футбол

Отец Неймара опроверг уход сына из «ПСЖ»

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара, который является агентом футболиста, опроверг слухи, касающиеся ухода его сына из французской команды.
Обновлено в 05:12
Общество

Беглый «основатель» Facebook попросил убежища в Эквадоре

Обвинения против Чельи были выдвинуты после того, как в 2010 году он подал в суд на владельца Facebook Марка Цукерберга, предъявив права на 84% акций социальной сети.
Обновлено в 04:08
Общество

Средний счет за ЖКХ в Петербурге снизился на 8%

Средний счет за услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года составил 4,57 тысячи рублей.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков

Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Общество

ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости

Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Политика

Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного

Обновлено в 05:00
Происшествия

Краснодарские полицейские тяжело ранили подростка при задержании

Уголовное дело возбуждено в Краснодаре против двоих полицейских, которые во время задержания тяжело травмировали дубинкой подростка, перелезавшего в свой дачный дом через закрытую калитку, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:13
Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку

Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Авто

В сети появилось видео с кабриолетами Aurus для парада Победы

В сети появилось видео с кабриолетами марки Aurus.
Обновлено в 04:27
Политика

Как барк «Седов» отправился в сотый рейс

Обновлено 09 апреля в 12:04
Политика

Кадыров призвал списать Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости провести ревизию долгов за газ в республике и определить задолженность, не подлежащую взысканию.
Обновлено в 00:13
Общество

Павильон «Космос» на ВДНХ посетили более миллиона человек

Павильон открылся после реставрации год назад. Бесплатные экскурсии, по словам мэра, посетили учащиеся из тысячи российских школ.
Обновлено в 03:55
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Политика

Челябинский губернатор Текслер уволил подчиненного Гаттарова

С 20 марта после смены власти в Челябинской области Шепилов работал, как все вице-губернаторы и руководители ведомств, в статусе и. о.
Обновлено в 03:01
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

«Ведут себя как саранча»: поляки взбунтовались против военных США

Военные США, строящие в польском городе Повидзь базу, настроили против себя местных жителей.
Обновлено в 03:49
Авто

Спортивный кроссовер Kia назван в честь острого перца

Компания Kia покажет на автосалоне в Нью-Йорке новый концепт кроссовера под названием Habaniro.
Обновлено в 04:15
Космос

Экипаж МКС поздравил землян с Днем космонавтики

В День космонавтики члены экипажа МКС Алексей Овчинин и Олег Кононенко записали видеообращение к жителям Земли и поздравили их с праздником.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

«Животик растет»: фанаты Леры Кудрявцевой обсуждают её фигуру

Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

«Два дня у постели»: Чадов рассказал о близости с Барановской

Актер рассказал, как телеведущая спасла ему жизнь. Андрей Чадов стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 08:45
Космос

Попавшая на фото черная дыра получила гавайское имя

Сверхмассивная черная дыра, изображение которой удалось впервые получить на этой неделе, получила имя.
Обновлено в 04:24
Гаджеты

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику

Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Уткин назвал «идиотом» избившего в Москве пешехода футболиста «Спартака»

Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин полагает, что если у человека не сформировали мозги до 20 лет, то дальше с этим уже сложно что-то сделать.
Обновлено в 02:38
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