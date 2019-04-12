Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнингаИзвестия 04:48
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства 11 апреля.
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Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые уже используются
Реальное времявчера в 14:04
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Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Футбол
Отец Неймара опроверг уход сына из «ПСЖ»
Отец нападающего «ПСЖ» Неймара, который является агентом футболиста, опроверг слухи, касающиеся ухода его сына из французской команды.
Обновлено в 05:12
Общество
Беглый «основатель» Facebook попросил убежища в Эквадоре
Обвинения против Чельи были выдвинуты после того, как в 2010 году он подал в суд на владельца Facebook Марка Цукерберга, предъявив права на 84% акций социальной сети.
Обновлено в 04:08
Общество
Средний счет за ЖКХ в Петербурге снизился на 8%
Средний счет за услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года составил 4,57 тысячи рублей.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков
Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Общество
ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости
Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Политика
Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного
Обновлено в 05:00
Происшествия
Краснодарские полицейские тяжело ранили подростка при задержании
Уголовное дело возбуждено в Краснодаре против двоих полицейских, которые во время задержания тяжело травмировали дубинкой подростка, перелезавшего в свой дачный дом через закрытую калитку, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:13
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку
Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Авто
В сети появилось видео с кабриолетами Aurus для парада Победы
В сети появилось видео с кабриолетами марки Aurus.
Обновлено в 04:27
Политика
Как барк «Седов» отправился в сотый рейс
Обновлено 09 апреля в 12:04
Политика
Кадыров призвал списать Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости провести ревизию долгов за газ в республике и определить задолженность, не подлежащую взысканию.
Обновлено в 00:13
Общество
Павильон «Космос» на ВДНХ посетили более миллиона человек
Павильон открылся после реставрации год назад. Бесплатные экскурсии, по словам мэра, посетили учащиеся из тысячи российских школ.
Обновлено в 03:55
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Политика
Челябинский губернатор Текслер уволил подчиненного Гаттарова
С 20 марта после смены власти в Челябинской области Шепилов работал, как все вице-губернаторы и руководители ведомств, в статусе и. о.
Обновлено в 03:01
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
«Ведут себя как саранча»: поляки взбунтовались против военных США
Военные США, строящие в польском городе Повидзь базу, настроили против себя местных жителей.
Обновлено в 03:49
Авто
Спортивный кроссовер Kia назван в честь острого перца
Компания Kia покажет на автосалоне в Нью-Йорке новый концепт кроссовера под названием Habaniro.
Обновлено в 04:15
Космос
Экипаж МКС поздравил землян с Днем космонавтики
В День космонавтики члены экипажа МКС Алексей Овчинин и Олег Кононенко записали видеообращение к жителям Земли и поздравили их с праздником.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
«Два дня у постели»: Чадов рассказал о близости с Барановской
Актер рассказал, как телеведущая спасла ему жизнь. Андрей Чадов стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 08:45
Космос
Попавшая на фото черная дыра получила гавайское имя
Сверхмассивная черная дыра, изображение которой удалось впервые получить на этой неделе, получила имя.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику
Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Уткин назвал «идиотом» избившего в Москве пешехода футболиста «Спартака»
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин полагает, что если у человека не сформировали мозги до 20 лет, то дальше с этим уже сложно что-то сделать.
Обновлено в 02:38