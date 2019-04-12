Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнингаРИА Новости 04:03

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина. Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции.
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Как в России будет регулироваться автотюнинг

RT на русском12:47

Дмитрий Медведев утвердил изменения в правилах автотюнинга

Российская газета05:32

Автотюнинг по правилам. Как будут регистрировать изменения в конструкции авто

ТАСС07:10

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

РИА Новости08:47

С 1 июня в России вступают в силу правила автотюнинга

Автостат04:46

Медведев утвердил правила автотюнинга

РБКвчера в 20:42

Легализация тюнинга в РФ не станет проще и быстрее

Quto.ruвчера в 11:00
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Политика

Анатолий Гриценко заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по обвинению в публичных призывах осуществлять теракты в России.
Обновлено в 10:10
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено в 21:44
Политика

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено в 15:38
Общество

Ученые назвали новый способ быстро бросить курить

Обновлено в 14:23
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:09
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика

В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы

Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Наука

Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра

Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Глава Военного совета Судана ушел в отставку

По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.
Обновлено в 16:11
Происшествия

В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Шоу-бизнес

42-летняя Дана Борисова увеличила себе губы

42-летняя Дана Борисова увеличила себе губы Напомним, что решение сделать пластическую операцию Борисова объясняла тем, что за время ее лечения от наркомании и алкоголизма в реабилитационном центре в Таиланде состояние ее кожи ухудшилось из-за постоянного пребывания на солнце.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено в 05:19
Музыка

Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома

В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
Обновлено в 21:21
Происшествия

В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами

На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
Обновлено в 21:58
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Космос

В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено в 08:01
Политика

Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено в 12:17
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Авто

Версии Peugeot 308 GT и GTi попали в жернова эконорм

Обновлено в 09:41
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