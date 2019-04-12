Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнингаРИА Новости 04:03

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина. Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции.
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Как в России будет регулироваться автотюнинг

RT на русском12:47

Легализация тюнинга в РФ не станет проще и быстрее

Quto.ruвчера в 11:00

Автотюнинг по правилам. Как будут регистрировать изменения в конструкции авто

ТАСС07:10

Дмитрий Медведев утвердил изменения в правилах автотюнинга

Российская газета05:32

С 1 июня в России вступают в силу правила автотюнинга

Автостат04:46

Медведев утвердил правила автотюнинга

РБКвчера в 20:42

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

РИА Новости08:47
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Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Происшествия

Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США

Обновлено в 11:52
Наука

Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра

Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Наука

Создана эффективная вакцина против рака

Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено в 11:15
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Экономика

«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком

Группа «О’кей» подтвердила, что анализирует направления развития и стратегические варианты, касающиеся бизнеса гипермаркетов, в том числе «выражение заинтересованности» в нем со стороны Сбербанка.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Космос

«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана

Обновлено в 05:35
Кино

В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»

Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Саакашвили: Россия нападет на Запад (Wirtualna Polska, Польша) (Wirtualna Polska)

Швеция и Финляндия на мушке Путина Саакашвили отмечает, что Литва, Латвия и Эстония находятся в относительно безопасной ситуации благодаря гарантиям НАТО, а также новым оборонным стратегиям, утвержденным после российского нападения на Украину.
Обновлено в 17:20
Авто

Блогер переделал Lamborghini Huracan в ралли-кар с «экзоскелетом»

Блогер Алекс Чой потратил пять месяцев на постройку Lamborghini Huracan с внешним каркасом безопасности, который он назвал «экзоскелетом».
Обновлено в 07:08
Наука

Сканы мозга покажут следы сотрясения в живых артериях

Обновлено вчера в 09:31
Политика

Развели Порошенко на стадион. В штабе Зеленского заявили: дебаты состоятся

Обновлено в 12:11
Футбол

Головин отметил красоту российских девушек

У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Политика

«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»

Состояние нефтепровода «Дружба», проходящего через белорусскую территорию, остается в рабочем виде, о чем заявил Игорь Демин, советник главы компании «Транснефть».
Обновлено в 06:01
Здоровье

Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины

Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Экономика

Доходы членов правительства сократились за год в два с половиной раза

Доход премьера Дмитрия Медведева в 2018 г. вырос до 9,9 млн руб. Ему принадлежат квартира площадью более 360 кв. м и два автомобиля – ГАЗ-20 и ГАЗ-21, также в распоряжении Медведева есть арендованный земельный участок площадью 4700 кв. м. Его супруга в прошлом году дохода не получила, у нее в собственности два машино-места и автомобиль Volkswagen Golf.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Неизвестный попытался поджечь себя у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя в Вашингтоне у здания Белого дома.
Обновлено в 17:05
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