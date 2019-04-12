Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнингаРИА Новости 04:03
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина. Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции.
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Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Происшествия
Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США
Обновлено в 11:52
Наука
Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра
Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Наука
Создана эффективная вакцина против рака
Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено в 11:15
Экономика
«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком
Группа «О’кей» подтвердила, что анализирует направления развития и стратегические варианты, касающиеся бизнеса гипермаркетов, в том числе «выражение заинтересованности» в нем со стороны Сбербанка.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Космос
«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Кино
В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ
Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Саакашвили: Россия нападет на Запад (Wirtualna Polska, Польша) (Wirtualna Polska)
Швеция и Финляндия на мушке Путина Саакашвили отмечает, что Литва, Латвия и Эстония находятся в относительно безопасной ситуации благодаря гарантиям НАТО, а также новым оборонным стратегиям, утвержденным после российского нападения на Украину.
Обновлено в 17:20
Авто
Блогер переделал Lamborghini Huracan в ралли-кар с «экзоскелетом»
Блогер Алекс Чой потратил пять месяцев на постройку Lamborghini Huracan с внешним каркасом безопасности, который он назвал «экзоскелетом».
Обновлено в 07:08
Наука
Сканы мозга покажут следы сотрясения в живых артериях
Обновлено вчера в 09:31
Футбол
Головин отметил красоту российских девушек
У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Политика
«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»
Состояние нефтепровода «Дружба», проходящего через белорусскую территорию, остается в рабочем виде, о чем заявил Игорь Демин, советник главы компании «Транснефть».
Обновлено в 06:01
Здоровье
Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев
За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины
Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Экономика
Доходы членов правительства сократились за год в два с половиной раза
Доход премьера Дмитрия Медведева в 2018 г. вырос до 9,9 млн руб. Ему принадлежат квартира площадью более 360 кв. м и два автомобиля – ГАЗ-20 и ГАЗ-21, также в распоряжении Медведева есть арендованный земельный участок площадью 4700 кв. м. Его супруга в прошлом году дохода не получила, у нее в собственности два машино-места и автомобиль Volkswagen Golf.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь себя у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя в Вашингтоне у здания Белого дома.
Обновлено в 17:05