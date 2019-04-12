Медведев утвердил правила автомобильного тюнингаРИА Новости 04:03

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина. Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции.

Наука Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.

Происшествия Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.

Общество Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.

Наука Создана эффективная вакцина против рака Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.

Экономика «О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком Группа «О’кей» подтвердила, что анализирует направления развития и стратегические варианты, касающиеся бизнеса гипермаркетов, в том числе «выражение заинтересованности» в нем со стороны Сбербанка.

Шоу-бизнес Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа» В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.

Общество Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.

Экономика Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.

Авто Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.

Политика Саакашвили: Россия нападет на Запад (Wirtualna Polska, Польша) (Wirtualna Polska) Швеция и Финляндия на мушке Путина Саакашвили отмечает, что Литва, Латвия и Эстония находятся в относительно безопасной ситуации благодаря гарантиям НАТО, а также новым оборонным стратегиям, утвержденным после российского нападения на Украину.

Авто Блогер переделал Lamborghini Huracan в ралли-кар с «экзоскелетом» Блогер Алекс Чой потратил пять месяцев на постройку Lamborghini Huracan с внешним каркасом безопасности, который он назвал «экзоскелетом».

Футбол Головин отметил красоту российских девушек У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.

Политика «Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу» Состояние нефтепровода «Дружба», проходящего через белорусскую территорию, остается в рабочем виде, о чем заявил Игорь Демин, советник главы компании «Транснефть».

Здоровье Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

Происшествия Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Экономика Доходы членов правительства сократились за год в два с половиной раза Доход премьера Дмитрия Медведева в 2018 г. вырос до 9,9 млн руб. Ему принадлежат квартира площадью более 360 кв. м и два автомобиля – ГАЗ-20 и ГАЗ-21, также в распоряжении Медведева есть арендованный земельный участок площадью 4700 кв. м. Его супруга в прошлом году дохода не получила, у нее в собственности два машино-места и автомобиль Volkswagen Golf.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.