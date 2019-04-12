Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнингаРИА Новости 04:03
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина. Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции.
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Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые уже используются
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Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится
Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Космос
Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно
Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Обновлено в 02:20
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено в 11:04
Футбол
«Арсенал» пообещал найти и наказать оскорбивших Кулибали болельщиков
«Арсенал» выступил с заявлением в связи с появившимся в соцсетях видео, но котором болельщики команды оскорбляют защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Как прошёл четвёртый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
В пятницу в Пресненском районном суде Москвы состоялось четвёртое заседание по резонансному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 14:09
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Политика
Меркель призвала Россию освободить «пленных моряков»
Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с просьбой к России освободить 24 украинских моряков.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района
Обновлено в 03:54
Экономика
Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров
29 марта предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что завод по сжижению газа в Усть-Луге стал частью объединенного проекта по переработке, которым «Газпром» будет заниматься совместно с «Русгаздобычей», а оператором проекта будет СП двух компаний, ООО «Русхимальянс».
Обновлено в 13:03
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Культура
Худрук Александринки Валерий Фокин решил выйти из секретариата СТД
Худрук Александринского театра Валерий Фокин принял решение о выходе из секретариата Союза театральных деятелей РФ из-за несогласия с позицией СТД по вопросу объединения Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, об этом он написал в открытом письме председателю правительства и министру культуры РФ.
Обновлено в 10:00
Игры
В цифровом магазине Xbox началась весенняя распродажа
На сервисе Xbox Live началась распродажа игр для консолей Xbox One и Xbox 360 со скидками до 50%.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Футбол
Головин отметил красоту российских девушек
У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено в 10:45
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели «Патриот».
Обновлено в 13:03
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Спорт
Гимнастка Мельникова стала бронзовым призёром ЧЕ в многоборье
Россиянка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром чемпионата Европы в Щецине (Польша) в индивидуальном многоборье.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании
Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено в 08:45
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
На Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко объявили в розыск, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:54
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Здоровье
Онкологи назвали ранние симптомы рака
Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
Обновлено в 10:52
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54