Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнингаРИА Новости 04:03

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина. Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Как в России будет регулироваться автотюнинг

RT на русском12:47

Легализация тюнинга в РФ не станет проще и быстрее

Quto.ruвчера в 11:00

Автотюнинг по правилам. Как будут регистрировать изменения в конструкции авто

ТАСС07:10

С 1 июня в России вступают в силу правила автотюнинга

Автостат04:46

Медведев утвердил правила автотюнинга

РБКвчера в 20:42

Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые уже используются

Реальное времявчера в 14:04

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

РИА Новости08:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Политика

Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже

Обновлено в 13:09
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено в 12:34
Футбол

Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится

Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Спорт

Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на командном ЧМ

Обновлено в 06:23
Космос

Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно

Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Обновлено в 02:20
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено в 11:04
Футбол

«Арсенал» пообещал найти и наказать оскорбивших Кулибали болельщиков

«Арсенал» выступил с заявлением в связи с появившимся в соцсетях видео, но котором болельщики команды оскорбляют защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Как прошёл четвёртый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

В пятницу в Пресненском районном суде Москвы состоялось четвёртое заседание по резонансному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 14:09
Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Политика

Меркель призвала Россию освободить «пленных моряков»

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с просьбой к России освободить 24 украинских моряков.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Происшествия

В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района

Обновлено в 03:54
Экономика

Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров

29 марта предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что завод по сжижению газа в Усть-Луге стал частью объединенного проекта по переработке, которым «Газпром» будет заниматься совместно с «Русгаздобычей», а оператором проекта будет СП двух компаний, ООО «Русхимальянс».
Обновлено в 13:03
Здоровье

Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака

Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Культура

Худрук Александринки Валерий Фокин решил выйти из секретариата СТД

Худрук Александринского театра Валерий Фокин принял решение о выходе из секретариата Союза театральных деятелей РФ из-за несогласия с позицией СТД по вопросу объединения Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, об этом он написал в открытом письме председателю правительства и министру культуры РФ.
Обновлено в 10:00
Игры

В цифровом магазине Xbox началась весенняя распродажа

На сервисе Xbox Live началась распродажа игр для консолей Xbox One и Xbox 360 со скидками до 50%.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Футбол

Головин отметил красоту российских девушек

У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено в 10:45
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели «Патриот».
Обновлено в 13:03
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Спорт

Гимнастка Мельникова стала бронзовым призёром ЧЕ в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром чемпионата Европы в Щецине (Польша) в индивидуальном многоборье.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя

Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании

Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено в 08:45
Политика

Украина объявила в розыск капитана «Норда»

На Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко объявили в розыск, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:54
Политика

Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта

Обновлено в 11:51
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Здоровье

Онкологи назвали ранние симптомы рака

Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
Обновлено в 10:52
Общество

Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов

Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное