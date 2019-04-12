Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнингаРИА Новости 04:03

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина. Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции.
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Как в России будет регулироваться автотюнинг

RT на русском12:47

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

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Легализация тюнинга в РФ не станет проще и быстрее

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С 1 июня в России вступают в силу правила автотюнинга

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Медведев утвердил правила автотюнинга

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Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые уже используются

Реальное времявчера в 14:04

Автотюнинг по правилам. Как будут регистрировать изменения в конструкции авто

ТАСС07:10
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Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Обновлено в 11:53
Футбол

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к игре с «Анжи»

В преддверии матча петербургского «Зенита» с «Анжи», который будет проходить в рамках чемпионата России, Сергей Семак ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 06:36
Политика

AFP: Ассанж помещён в «британскую Гуантанамо»

Арестованный в Великобритании основатель разоблачительного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж помещён в тюрьму особо строгого режима Belmarsh, известную как «британская Гуантанамо».
Обновлено в 13:59
Происшествия

Суд оправдал спасавшего беркутов брянского орнитолога-любителя

Орнитолог-любитель из Брянской области на протяжении 15 лет ухаживал за тремя больными беркутами. Однако он не зарегистрировал птиц.
Обновлено в 12:54
Политика

В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов

Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В Тюмени проходит контртеррористическая операция

Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы

В центре Москвы водитель BMW X6 открыл огонь из травматического пистолета по трактористу, якобы перекрывшему ему дорогу.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция

12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Политика

Порошенко назвал сроки встречи лидеров «нормадского формата»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеры "нормандского формата" могут встретиться во Франции в начале лета.
Обновлено в 15:07
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Общество

Средняя зарплата космонавта Роскомоса составляет 170 тысяч рублей

На сегодняшний день, как рассказал Залетин, в России 33 действующих космонавта, в США их примерно 50, в Европе – около 20.
Обновлено в 14:30
Политика

Развели Порошенко на стадион. В штабе Зеленского заявили: дебаты состоятся

Обновлено в 12:11
Кино

Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:33
Футбол

Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»

Обновлено в 03:41
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Единоборства

Кузнецова завоевала бронзу на ЧЕ по борьбе в категории до 65 кг

Обновлено в 14:25
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено в 08:01
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено в 08:02
Политика

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана

Обновлено в 12:51
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Гаджеты

«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
Культура

Фокин покинул СТД из-за скандала вокруг объединения театров

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин добровольно покинул секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России в связи с конфликтом, возникшим из-за объединения Александринки с Волковским театром в Ярославле.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Политика

В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы

Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
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