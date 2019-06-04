Политика

Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в РоссииФАН 06:07

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины». Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте кабмина документе
 сказано, что "дорожная карта" предполагает разработку соответствующих законодательных актов и создание системы регулирования для каждого вида контроля и сфер деятельности.
Московский Комсомолец04:08

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Гильотине определили траекторию

Коммерсантъ08:49

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

РИА Новости04:25

Медведев утвердил дорожную карту механизма «регуляторной гильотины»

Газета.Ru03:55

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Российская газета04:07

Линия отреза: как проложить путь «регуляторной гильотине»

РБК05:00

Медведев подписал дорожную карту «регуляторной гильотины»

Московский Комсомолец04:08

Правительство в сентябре представит в Госдуму проект нового закона о госконтроле

ТАСС04:37
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Футбол

Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Атлетико»

По информации Mundo Deportivo, в услугах 30-летнего чилийца заинтересован мадридский «Атлетико», ищущий замену Антуану Гризманну, ранее объявившему об уходе из команды.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Общество

Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару

Яблочный сок, разбавленный водой в два раза, является лучшим напитком для утоления жажды в жару, рассказала в интервью «Российской газете» во вторник, 4 июня, руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Авто

Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России

Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» вышла замуж за возлюбленного, который ее избил

Звезда "Дома-2" Ольга Жарикова вышла замуж за своего молодого человека Виктора Соловьева, хотя еще совсем недавно она обвиняла его в агрессивном поведении.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Политика

Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
Политика

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:34
Музыка

Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»

Светлана Лобода сообщила о премьере и опубликовала отрывок нового клипа в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 10:56
Политика

Как Китай прошел путь от колонии до сверхдержавы

Сами по себе студенческие бунты не призывали к смене экономического строя страны, а люди, которые их подавили, не стали сворачивать с того самого пути, за который ратовали студенты.
Обновлено в 04:35
Политика

США ужесточили санкции в отношении Кубы

США усилили санкции в отношении Кубы, сообщается на сайте американского Минфина.
Обновлено в 13:30
Культура

Сарик Андреасян поддержал BadComedian

Баженова уже поддержали Тина Канделаки, Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Александр Роднянский и Юрий Дудь.
Обновлено в 08:17
Транспорт

ГИБДД запретит каршеринг для злостных нарушителей ПДД

Госавтоинспекция планирует ввести ограничения на пользование каршерингом: доступ к поминутной аренде автомобилей закроют тем, кто регулярно нарушает правила дорожного движения или хотя бы раз были лишены водительского удостоверения.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Галкин рассказал Познеру, почему его перестали звать в жюри КВН

Обновлено в 12:55
Происшествия

Подозреваемого в покушении на убийство россиянина задержали в Норвегии

Уточняется, что мужчину подозревают в попытке убийства. Сам он живет в Норвегии уже на протяжении многих лет.
Обновлено в 09:44
Общество

Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Единоборства

UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби

В апреле в связи с отстранением Нурмагомедова UFC провел бой за титул временного чемпиона в легком весе — в нем Порье одержал победу над Максом Холлоуэем.
Обновлено в 14:34
Экономика

Самый богатый человек в мире купит новую квартиру

Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Футбол

Игнашевич возглавил московское «Торпедо»

Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:18
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Футбол

Федун о расширении РПЛ: «Нет, нет, нет. Это экономическая глупость»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное расширение чемпионата России до 18 команд.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына

Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Экономика

Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня

Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Обновлено в 12:15
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.
Обновлено в 13:54
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