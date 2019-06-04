Медведев утвердил план по «регуляторной гильотине»Коммерсантъ 08:20

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины», который должен избавить предпринимателей от лишних проверок, сообщается на сайте правительства.

Шоу-бизнес Ани Лорак уволила всю свою команду Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.

Экономика Выручка HeadHunter выросла почти на треть Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.

Религия Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.

Политика Путин на ПМЭФ встретится с главами мировых компаний Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что президент в рамках Петербургского международного экономического форума намерен встретиться с главами компаний и ведущими инвесторами, передает корреспондент УтроNеws.

Политика США ужесточили санкции против Кубы США ужесточили санкции в отношении Кубы. Отныне американцам запрещены групповые поездки на остров.

Политика Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.

Космос Планету назвали в честь азербайджанского поэта Насими Международный астрономический союз принял решение о присвоении одной из малых планет Солнечной системы имени азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими в связи с его 650-летием.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.

Общество В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса "Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.

Политика Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты» Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.

Политика Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.

Политика Ушаков оценил слова Трампа о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы Слова американского лидера Дональда Трампа о выводе Россией «большинства своих людей» из Венесуэлы, вероятно, базируются на домыслах относительно двустороннего сотрудничества.

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Здание МИА «Россия сегодня» эвакуировали из-за сообщения о минировании В Москве после звонка с сообщением о минировании проверяют здание на Зубовском бульваре, где расположено агентство МИА «Россия сегодня», сообщает «РИА Новости».

Транспорт ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться метро 5 июня По заявлению пресс-службы ЦОДД, в среду, 5 июня, в столице ожидается затруднение движения на магистралях.

Общество МГУ возглавил два рейтинга российских вузов В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.