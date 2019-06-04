Политика
Медведев утвердил план по «регуляторной гильотине»Коммерсантъ 08:20
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины», который должен избавить предпринимателей от лишних проверок, сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте кабмина документе сказано, что "дорожная карта" предполагает разработку соответствующих законодательных актов и создание системы регулирования для каждого вида контроля и сфер деятельности.Московский Комсомолец04:08
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду
Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
Обновлено в 05:59
Общество
Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные
Обновлено в 09:44
Теннис
Хачанов в сентябре впервые станет отцом
Обновлено в 10:03
Экономика
Выручка HeadHunter выросла почти на треть
Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Религия
Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ
Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 09:28
Политика
Путин на ПМЭФ встретится с главами мировых компаний
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что президент в рамках Петербургского международного экономического форума намерен встретиться с главами компаний и ведущими инвесторами, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 10:03
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено вчера в 12:34
Политика
США ужесточили санкции против Кубы
США ужесточили санкции в отношении Кубы. Отныне американцам запрещены групповые поездки на остров.
Обновлено в 09:45
Политика
Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Космос
Планету назвали в честь азербайджанского поэта Насими
Международный астрономический союз принял решение о присвоении одной из малых планет Солнечной системы имени азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими в связи с его 650-летием.
Обновлено вчера в 06:35
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Политика
Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»
Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Политика
Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку
Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
Обновлено в 09:22
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Обновлено в 04:27
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Политика
Ушаков оценил слова Трампа о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы
Слова американского лидера Дональда Трампа о выводе Россией «большинства своих людей» из Венесуэлы, вероятно, базируются на домыслах относительно двустороннего сотрудничества.
Обновлено в 09:45
Наука
Физики Йеля нашли способ поймать и спасти кота Шредингера
Обновлено в 06:52
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН
Обновлено в 01:00
Происшествия
Здание МИА «Россия сегодня» эвакуировали из-за сообщения о минировании
В Москве после звонка с сообщением о минировании проверяют здание на Зубовском бульваре, где расположено агентство МИА «Россия сегодня», сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 10:06
Транспорт
ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться метро 5 июня
По заявлению пресс-службы ЦОДД, в среду, 5 июня, в столице ожидается затруднение движения на магистралях.
Обновлено в 10:06
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Технологии
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12