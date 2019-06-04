Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в РоссииФАН 06:07

с чего всё началось

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины». Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Космос Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи Спутник был запущен с космодрома Байконур 30 мая и благополучно выведен на целевую орбиту, однако с переводом аппарата на геостационарную орбиту возникли сложности.

Общество Генпрокурор указал на нарушения в ходе мусорной реформы В каждом третьем регионе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратурой выявлены нарушения при начислении платы за вывоз мусора, - заявил 4 июня генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщает информационный портал panram.ru.

Авто АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray Изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев данных автомобилей Lada XRAY о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения работ по устранению дефекта, путем рассылки писем и/или по телефону.

Политика Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста.

Происшествия Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».

Политика Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.

Происшествия Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия» Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова поддержала столкнувшуюся с травлей в Интернете Алсу Несмотря на достойное решение девочки, многие пользователи и подписчики певицы не оценили его и оставили несколько негативных комментариев, что разозлило Алсу.

Кино Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.

Происшествия Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100 Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.

Футбол Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".

Религия Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.

Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу» Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста Жукова националистами призвал граждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" и правовому полю.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Кино Российский фильм «Т-34» выйдет в прокат в Китае осенью Российский фильм "Т-34" режиссера Алексея Сидорова выйдет в широкий прокат в Китае осенью 2019 года, сообщила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип", которая занималась продажей прав картины на территории КНР.

Авто Названы 10 самых популярных в России китайских автомобилей В период с января по апрель 2019 года россияне приобрели более 10 тысяч новых автомобилей китайских марок, что на 1% больше, по сравнению с прошлогодним отчетным периодом.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Политика Путин встретится с Генсеком ООН «Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем, также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Общество В Выхино ввели карантин по бешенству Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.