Политика

Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в РоссииФАН 06:07

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины». Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте кабмина документе
 сказано, что "дорожная карта" предполагает разработку соответствующих законодательных актов и создание системы регулирования для каждого вида контроля и сфер деятельности.
Московский Комсомолец04:08

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Правительство утвердило «дорожную карту» по реформе надзора

Коммерсантъ08:49

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

РИА Новости04:25

Медведев утвердил дорожную карту механизма «регуляторной гильотины»

Газета.Ru03:55

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Российская газета04:07

Линия отреза: как проложить путь «регуляторной гильотине»

РБК05:00

Медведев подписал дорожную карту «регуляторной гильотины»

Московский Комсомолец04:08

Правительство в сентябре представит в Госдуму проект нового закона о госконтроле

ТАСС04:37
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Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Космос

Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи

Спутник был запущен с космодрома Байконур 30 мая и благополучно выведен на целевую орбиту, однако с переводом аппарата на геостационарную орбиту возникли сложности.
Обновлено в 09:36
Общество

Генпрокурор указал на нарушения в ходе мусорной реформы

В каждом третьем регионе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратурой выявлены нарушения при начислении платы за вывоз мусора, - заявил 4 июня генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщает информационный портал panram.ru.
Обновлено в 11:06
Авто

АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray

Изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев данных автомобилей Lada XRAY о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения работ по устранению дефекта, путем рассылки писем и/или по телефону.
Обновлено в 10:42
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Политика

Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл

Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Политика

Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей

Обновлено в 07:36
Общество

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова поддержала столкнувшуюся с травлей в Интернете Алсу

Несмотря на достойное решение девочки, многие пользователи и подписчики певицы не оценили его и оставили несколько негативных комментариев, что разозлило Алсу.
Обновлено в 09:28
Кино

Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино

Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Религия

Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Политика

Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста Жукова националистами призвал граждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" и правовому полю.
Обновлено в 11:04
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Кино

Российский фильм «Т-34» выйдет в прокат в Китае осенью

Российский фильм "Т-34" режиссера Алексея Сидорова выйдет в широкий прокат в Китае осенью 2019 года, сообщила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип", которая занималась продажей прав картины на территории КНР.
Обновлено в 10:56
Авто

Названы 10 самых популярных в России китайских автомобилей

В период с января по апрель 2019 года россияне приобрели более 10 тысяч новых автомобилей китайских марок, что на 1% больше, по сравнению с прошлогодним отчетным периодом.
Обновлено в 09:46
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

Путин встретится с Генсеком ООН

«Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем, также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Обновлено в 09:56
Общество

В Выхино ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Культура

Сергей Лукьяненко опубликовал первую главу новой книги «Вечный дозор»

Обновлено в 00:55
Футбол

Жоржиньо: «Мне бы не хотелось, чтобы Сарри уходил из „Челси“»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Галкин раскрыл причину своего отсутствия в жюри КВН

Обновлено в 10:28
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