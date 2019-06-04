Политика
Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в РоссииФАН 06:07
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины». Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте кабмина документе сказано, что "дорожная карта" предполагает разработку соответствующих законодательных актов и создание системы регулирования для каждого вида контроля и сфер деятельности.Московский Комсомолец04:08
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Космос
Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи
Спутник был запущен с космодрома Байконур 30 мая и благополучно выведен на целевую орбиту, однако с переводом аппарата на геостационарную орбиту возникли сложности.
Обновлено в 09:36
Общество
Генпрокурор указал на нарушения в ходе мусорной реформы
В каждом третьем регионе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратурой выявлены нарушения при начислении платы за вывоз мусора, - заявил 4 июня генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщает информационный портал panram.ru.
Обновлено в 11:06
Авто
АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray
Изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев данных автомобилей Lada XRAY о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения работ по устранению дефекта, путем рассылки писем и/или по телефону.
Обновлено в 10:42
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний
Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова поддержала столкнувшуюся с травлей в Интернете Алсу
Несмотря на достойное решение девочки, многие пользователи и подписчики певицы не оценили его и оставили несколько негативных комментариев, что разозлило Алсу.
Обновлено в 09:28
Кино
Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино
Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100
Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Религия
Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве
Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Политика
Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»
Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста Жукова националистами призвал граждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" и правовому полю.
Обновлено в 11:04
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Кино
Российский фильм «Т-34» выйдет в прокат в Китае осенью
Российский фильм "Т-34" режиссера Алексея Сидорова выйдет в широкий прокат в Китае осенью 2019 года, сообщила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип", которая занималась продажей прав картины на территории КНР.
Обновлено в 10:56
Авто
Названы 10 самых популярных в России китайских автомобилей
В период с января по апрель 2019 года россияне приобрели более 10 тысяч новых автомобилей китайских марок, что на 1% больше, по сравнению с прошлогодним отчетным периодом.
Обновлено в 09:46
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Путин встретится с Генсеком ООН
«Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем, также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Обновлено в 09:56
Общество
В Выхино ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Футбол
Жоржиньо: «Мне бы не хотелось, чтобы Сарри уходил из „Челси“»
Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Галкин раскрыл причину своего отсутствия в жюри КВН
Обновлено в 10:28