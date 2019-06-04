Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»Российская газета 04:07
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по реализации механизма "регуляторной гильотины".
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте кабмина документе сказано, что "дорожная карта" предполагает разработку соответствующих законодательных актов и создание системы регулирования для каждого вида контроля и сфер деятельности.Московский Комсомолец04:08
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Политика
Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином 5 июня
Обновлено в 10:43
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Политика
Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута
По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Генпрокурор России Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу
Во вторник, 4 июня, генеральный прокурор России Юрий Чайка проведет в Ростове оперативное совещание.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
В Самаре водитель легковушки сбил няню и ребенка
Обновлено в 10:56
Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Авто
Lamborghini выпустила вседорожный Huracan
Lamborghini Huracan Sterrato оснащен тем же 5, 2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 640 лошадиных сил.
Обновлено в 11:05
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Футбол
Лучший бомбардир «Анжи» перейдёт в «Ахмат»
В сезоне 20 181/19 Понсе сыграл в составе «Анжи» 27 матчей, в которых забил пять голов, став лучшим бомбардиром команды.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
Трамп нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II
Именно во время тоста Трамп по незнанию нарушил строгий дворцовый протокол.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Минкульте КБР провели выемку документов
В Нальчике 4 июня в помещении, где располагается министерство культуры Кабардино-Балкарии, силовики провели выемку бухгалтерских документов.
Обновлено в 11:37
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Энергетика
«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение
«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера.
Обновлено в 06:53
Футбол
Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»
Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено в 11:35
Здоровье
Роспотребнадзор назвал недостающие в рационе россиян продукты
«100% населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, а также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% — фруктов», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 11:56
Общество
20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники
90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Транспорт
Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить
Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49