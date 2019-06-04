Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»Российская газета 04:07

с чего всё началось

Происшествия Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Политика Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Происшествия В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Общество Генпрокурор России Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу Во вторник, 4 июня, генеральный прокурор России Юрий Чайка проведет в Ростове оперативное совещание.

Политика Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма» Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.

Происшествия Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Космос У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

Авто Lamborghini выпустила вседорожный Huracan Lamborghini Huracan Sterrato оснащен тем же 5, 2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 640 лошадиных сил.

Футбол Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".

Футбол Лучший бомбардир «Анжи» перейдёт в «Ахмат» В сезоне 20 181/19 Понсе сыграл в составе «Анжи» 27 матчей, в которых забил пять голов, став лучшим бомбардиром команды.

Происшествия В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Политика Трамп нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II Именно во время тоста Трамп по незнанию нарушил строгий дворцовый протокол.

Происшествия В Минкульте КБР провели выемку документов В Нальчике 4 июня в помещении, где располагается министерство культуры Кабардино-Балкарии, силовики провели выемку бухгалтерских документов.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Энергетика «Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение «Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера.

Футбол Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус» Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.

Здоровье Роспотребнадзор назвал недостающие в рационе россиян продукты «100% населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, а также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% — фруктов», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Общество 20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники 90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.