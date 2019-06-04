Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»РИА Новости 04:25

с чего всё началось

Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.

Происшествия В Подмосковье застрелили директора торгового центра В Солнечногорском округе Подмосковья во вторник застрелили директора торгового центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

Армия и оружие В Ираке рассказали об упадке ИГ «Наши разведданные и результаты допросов арестованных главарей террористической группировки ИГ говорят о том, что их члены переживают разлад и спад из-за предупреждающих операций, которые выполняют иракские доблестные силы безопасности и Халед Аш-Шааби (шиитское ополчение страны)», – заключил Аль-Алляк.

Политика Трампа уличили в нарушении протокола и странном приветствии королевы Издание Mirror также отмечало, что во время первого приветствия в Букингемском дворце Трамп странным образом пожал руку Елизавете II.

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Происшествия Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре в Петербурге "В трансформаторной будке происходило горение изоляции электропроводов на площади 10 квадратных метров", — уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу В 12:50 пожар был локализован, произошла ликвидация открытого горения.

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Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Политика Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы, поскольку память о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить.

Происшествия На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Россия выступила в международном суде ООН по поводу претензий Украины В иске Украины говорится, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Музыка Jay‐Z стал первым рэпером‐миллиардером Первым в мире хип-хоп артистом, которому удалось заработать миллиард долларов, был назван американский исполнитель Jay-Z.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.

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