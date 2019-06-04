Политика

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»РИА Новости 04:25

Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте кабмина документе
 сказано, что "дорожная карта" предполагает разработку соответствующих законодательных актов и создание системы регулирования для каждого вида контроля и сфер деятельности.
Московский Комсомолец04:08

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Медведев утвердил дорожную карту механизма «регуляторной гильотины»

Газета.Ru03:55

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

РИА Новости04:25

Медведев подписал дорожную карту «регуляторной гильотины»

Московский Комсомолец04:08

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Российская газета04:07

Линия отреза: как проложить путь «регуляторной гильотине»

РБК05:00

Медведев утвердил дорожную карту по «регуляторной гильотине»

REGNUM06:31

Правительство в сентябре представит в Госдуму проект нового закона о госконтроле

ТАСС04:37
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Происшествия

В Подмосковье застрелили директора торгового центра

В Солнечногорском округе Подмосковья во вторник застрелили директора торгового центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

В Ираке рассказали об упадке ИГ

«Наши разведданные и результаты допросов арестованных главарей террористической группировки ИГ говорят о том, что их члены переживают разлад и спад из-за предупреждающих операций, которые выполняют иракские доблестные силы безопасности и Халед Аш-Шааби (шиитское ополчение страны)», – заключил Аль-Алляк.
Обновлено в 05:56
Политика

Трампа уличили в нарушении протокола и странном приветствии королевы

Издание Mirror также отмечало, что во время первого приветствия в Букингемском дворце Трамп странным образом пожал руку Елизавете II.
Обновлено в 06:36
Транспорт

Стало известно о многочасовых задержках с багажом в «Шереметьеве»

Многочасовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту "Шереметьево" связаны с нехваткой грузчиков.
Обновлено в 03:14
Общество

Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей

Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Футбол

Жоржиньо: «Мне бы не хотелось, чтобы Сарри уходил из „Челси“»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре в Петербурге

"В трансформаторной будке происходило горение изоляции электропроводов на площади 10 квадратных метров", — уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу В 12:50 пожар был локализован, произошла ликвидация открытого горения.
Обновлено в 06:24
Футбол

Массимо Каррера вслед за Тотти присоединится к киберспортивной лиге

Обновлено вчера в 14:42
Кино

Фильм Тодоровского «Одесса» выйдет в российский прокат 5 сентября

Обновлено вчера в 10:58
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Здоровье

Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Политика

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы

Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы, поскольку память о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия

На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек

При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Автоспорт

Себастьян Феттель прокомментировал слухи об уходе из Формулы 1

Обновлено в 02:52
Политика

Россия выступила в международном суде ООН по поводу претензий Украины

В иске Украины говорится, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.
Обновлено 02 июня в 07:43
Футбол

Промес верит, что вернется в «Спартак»

Обновлено в 03:18
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Музыка

Jay‐Z стал первым рэпером‐миллиардером

Первым в мире хип-хоп артистом, которому удалось заработать миллиард долларов, был назван американский исполнитель Jay-Z.
Обновлено вчера в 20:33
Гаджеты

Apple представила iOS 13 с тёмным режимом

Обновлено вчера в 16:41
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Происшествия

Противник храма в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

Обновлено в 04:00
Футбол

«Зенит» попал в двадцатку лучших клубов рейтинга УЕФА

Рейтинг команд опубликован на сайте футбольной ассоциации. Сине-бело-голубые заняли в списке из 450 команд 19-е место.
Обновлено в 01:40
Общество

Детям с ВИЧ отказали в размещении на нижегородской турбазе

Спортивная деревня «Новинки», расположенная в Богородском районе под Нижним Новгородом, отказала в обслуживании ВИЧ-положительным детям.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Число жертв тулунского маньяка возросло до 24

Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
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