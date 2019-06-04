Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»РИА Новости 04:25
Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте кабмина документе сказано, что "дорожная карта" предполагает разработку соответствующих законодательных актов и создание системы регулирования для каждого вида контроля и сфер деятельности.Московский Комсомолец04:08
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Происшествия
В Подмосковье застрелили директора торгового центра
В Солнечногорском округе Подмосковья во вторник застрелили директора торгового центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
В Ираке рассказали об упадке ИГ
«Наши разведданные и результаты допросов арестованных главарей террористической группировки ИГ говорят о том, что их члены переживают разлад и спад из-за предупреждающих операций, которые выполняют иракские доблестные силы безопасности и Халед Аш-Шааби (шиитское ополчение страны)», – заключил Аль-Алляк.
Обновлено в 05:56
Политика
Трампа уличили в нарушении протокола и странном приветствии королевы
Издание Mirror также отмечало, что во время первого приветствия в Букингемском дворце Трамп странным образом пожал руку Елизавете II.
Обновлено в 06:36
Транспорт
Стало известно о многочасовых задержках с багажом в «Шереметьеве»
Многочасовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту "Шереметьево" связаны с нехваткой грузчиков.
Обновлено в 03:14
Общество
Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей
Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Футбол
Жоржиньо: «Мне бы не хотелось, чтобы Сарри уходил из „Челси“»
Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре в Петербурге
"В трансформаторной будке происходило горение изоляции электропроводов на площади 10 квадратных метров", — уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу В 12:50 пожар был локализован, произошла ликвидация открытого горения.
Обновлено в 06:24
Футбол
Массимо Каррера вслед за Тотти присоединится к киберспортивной лиге
Обновлено вчера в 14:42
Кино
Фильм Тодоровского «Одесса» выйдет в российский прокат 5 сентября
Обновлено вчера в 10:58
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Политика
Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы, поскольку память о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек
При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Политика
Россия выступила в международном суде ООН по поводу претензий Украины
В иске Украины говорится, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.
Обновлено 02 июня в 07:43
Футбол
Промес верит, что вернется в «Спартак»
Обновлено в 03:18
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Музыка
Jay‐Z стал первым рэпером‐миллиардером
Первым в мире хип-хоп артистом, которому удалось заработать миллиард долларов, был назван американский исполнитель Jay-Z.
Обновлено вчера в 20:33
Гаджеты
Apple представила iOS 13 с тёмным режимом
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Футбол
«Зенит» попал в двадцатку лучших клубов рейтинга УЕФА
Рейтинг команд опубликован на сайте футбольной ассоциации. Сине-бело-голубые заняли в списке из 450 команд 19-е место.
Обновлено в 01:40
Общество
Детям с ВИЧ отказали в размещении на нижегородской турбазе
Спортивная деревня «Новинки», расположенная в Богородском районе под Нижним Новгородом, отказала в обслуживании ВИЧ-положительным детям.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56