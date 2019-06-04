Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»РБК 04:48

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина. План разработан во исполнение поручения Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.

Происшествия На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.

Происшествия Тулунский маньяк признался в новых преступлениях Ещё 13 жертв серийного сексуального маньяка из Тулуна установили следователи. Напомним, насильник 12 лет держал в страхе маленький город.

Общество Рекордная жара придет в Москву на выходных Жара в столице побьет температурные рекорды на выходных, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Общество Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Здоровье В Улан-Удэ разбираются в причинах смерти 5-месячной девочки В правительстве Бурятии состоялась встреча с родителями, чьи дети умерли или их состояние ухудшилось в больницах Накануне в Улан-Удэ в правительстве Бурятии вновь состоялось собрание чиновников и родителей, чьи дети умерли или чьим детям стало хуже в медучреждениях.

Экономика Кредитование россиян возросло на 15 % За прошедший период 2019 года банки выдали россиянам потребительских кредитов на 679,7 миллиарда рублей против предыдущих 517,6 миллиарда.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Шоу-бизнес Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой после скандала Российская телеведущая Ксения Собчак пришла на презентацию клипа певицы Ольги Бузовой на песню «Водица».

Армия и оружие ВСУ обстреляли мечеть в Донецке Украинская артиллерия нанесла удар по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке, сообщил 4 июня telegram-канал Inside Donetsk.

Политика Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2» Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.

Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Общество Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».

Политика В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Религия Дмитрий Артюхов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил мусульман со светлым праздником Ураза-байрам.

Шоу-бизнес Максим Галкин рассказал, почему его больше не приглашают в жюри КВН В студии знаменитость рассказал, почему его больше не приглашают в жюри КВН. Почти 20 назад Максим Галкин стал одним из членов жюри в КВН.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Единоборства Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.

Происшествия В Подмосковье киллер застрелил директора торгового центра В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.