Экономика
Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития РФЭкономика сегодня вчера в 11:24
Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Документ обнародован на сайте кабмина.
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Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития России до 2024 года
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