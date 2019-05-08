Экономика
Медведев утвердил план по достижению целей развития до 2024 годаАргументы и Факты вчера в 13:09
План утвержден для реализации майского указа президента Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, документ опубликован на сайте кабмина.
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