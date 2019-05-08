Экономика

Медведев утвердил план по достижению целей развития до 2024 годаАргументы и Факты 13:09

План утвержден для реализации майского указа президента Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, документ опубликован на сайте кабмина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведев подписал перечень мер стимулирования рождаемости и роста продолжительности жизни

Znak.com17:56

Правительство РФ определилось с мерами, которые повлияют на рост продолжительности жизни

Реальное время14:25

Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года

ТАСС10:25

Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению экономики

РБК13:37

Медведев утвердил план по достижению целей развития до 2024 года

Аргументы и Факты13:09

Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития России до 2024 года

Парламентская газета11:36

Правительство утвердило план достижения национальных целей развития России до 2024 года

Вести.Финанс13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Политика

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Политика

Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Финансы

Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Здоровье

Главврача саратовской больницы уволили за «свинарник» в палате для ветеранов

В ведомстве напомнили, что 6 и 7 мая в социальных сетях и ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о палате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состояние которой вызвало возмущение у родственников пациентов.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов

Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.
Обновлено в 05:38
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Кино

Неудобные вопросы к фильму «Мстители 4: Финал»

Фильм "Мстители 4: Финал" расколол фанатское сообщество на два лагеря.
Обновлено в 17:30
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Спорт

Кадыров вспомнил о засилье легионеров после приговора Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 17:13
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено 06 мая в 13:56
Происшествия

В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Спорт

В 2020-м Гран При Бразилии переедет в Рио-де-Жанейро

Обновлено в 16:11
Космос

Новые спутники ГЛОНАСС отправятся на орбиту Земли

Стало известно, что Национальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС будет дополнена новыми аппаратами уже в текущем году.
Обновлено вчера в 21:46
Общество

Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной

Обновлено в 18:07
Футбол

Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии

Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30
Космос

Началась разработка российской станции для доставки грунта с Луны

В январе сообщалось, что запуск намечен на 2027 год, станция должна доставить на Землю замороженный лунный грунт.
Обновлено в 18:42
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Игры

ЕА переносит Apex Legends на мобильные платформы

Обновлено вчера в 18:44
Политика

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%

США повысят пошлины на ряд китайских товаров на сумму $200 млрд с 10 до 25%. Об этом сообщается в федеральном реестре Соединённых Штатов.
Обновлено в 15:36
Общество

Минтруд представил график выходных и праздников на 2020 год

Минтруд представил график выходных и праздников на следующий год. Дольше всего россияне будут отдыхать с 1-го по 8-е января.
Обновлено в 10:36
Кино

Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»

На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Киев не дал гарантии безопасности во время ремонтных работ, заявили в ДНР

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отказываются согласовать с самопровозглашенной Донецкой народной республикой предоставление гарантий безопасности для проведения ремонтных работ, заявил в среду журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Обновлено в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное