Экономика

Медведев утвердил план по достижению целей развития до 2024 годаАргументы и Факты 13:09

План утвержден для реализации майского указа президента Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, документ опубликован на сайте кабмина.
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Правительство утвердило план достижения национальных целей развития России до 2024 года

Вести.Финанс13:37

Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению экономики

РБК13:37

Регионы получат финансирование для достройки проблемных домов

Сибдом02:08

Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития России до 2024 года

Парламентская газета11:36

Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития РФ

Экономика сегодня11:24

Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года

ТАСС10:25

Медведев утвердил план по достижению целей развития до 2024 года

Аргументы и Факты13:09
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Происшествия

В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка

Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Футбол

Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора

Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Финансы

Чистая прибыль «Юникредит банка» по РСБУ за I квартал сократилась в 8 раз

Чистая прибыль "Юникредит банка" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первый квартал 2019 года составила 1,03 миллиарда рублей, что в 7,8 раза меньше показателя предыдущего года, следует из отчета кредитной организации.
Обновлено в 12:31
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Общество

Доходы Собянина за год выросли на миллион рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 миллиона рублей, что более чем на 1 миллион рублей выше уровня предыдущего года, следует из данных о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
Обновлено в 14:06
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год.
Обновлено вчера в 12:24
Спорт

Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Авто

Honda раскрыла имя нового электрокара

Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Здоровье

Ученые выяснили, кто активнее в сексе «жаворонки» или «совы»

Обновлено в 04:58
Общество

Разработчику секс-игрушки для женщин вручили премию, отозванную год назад из-за «непристойности»

Обновлено в 13:39
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье

ДТП с участием автобуса произошло в подмосковной Лобне, в аварии один человек погиб, двое госпитализированы.
Обновлено в 16:26
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Общество

Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях

Минпросвещения совместно с Профсоюзом работников народного образования обсуждают возможность разработать рекомендации для учителей по безопасному ведению социальных сетей.
Обновлено в 02:00
Футбол

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Появилась информация о проекте новой Лиги чемпионов, который может быть реализован уже в 2024 году, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Политика

СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» стать депутатом

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук создал штаб для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает украинское интернет-издание «Новое время» со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева поделилась секретом, как сохранить семью

Вера Брежнева вышла замуж за Константина в 2015 году, а Альбина Джанабаева связала себя узами брака с Валерием на год раньше.
Обновлено в 14:21
Футбол

Шакира обратилась к «Барселоне» после вылета из ЛЧ

Певица Шакира обратилась к игрокам «Барселоны» после вылета команды из Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Политика

В Норвегии оправдали российского «шпиона»

Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Автомобиль врезался в группу детей в Японии

Дети 2–3 лет были на прогулке, когда в них врезался автомобиль. Пострадали 13 детей и двое воспитателей.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день

По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.
Обновлено в 15:16
Хоккей

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Финансы

Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
Здоровье

Карантин по бешенству установили в поселении Марушкинское в ТиНАО

Карантин по бешенству животных установлен в поселении Марушкинское Новомосковского округа.
Обновлено в 12:36
Кино

HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Спорт

Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Обновлено в 14:53
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