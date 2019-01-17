Экономика
Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климатаТАСС 04:48
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил план мероприятий по улучшению делового климата в России.
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Происшествия
В Петербурге горит типографский комплекс
Обновлено в 08:22
Авто
Geely раскрыла купеобразную новинку с начинкой от Volvo
Новинка построена на модульной платформе CMA, которая уже используется на кроссовере Volvo XC40 и моделях марки Lynk&Co, которая (так же, как и Volvo) принадлежит компании Geely.
Обновлено в 08:51
Транспорт
«Победа» заявила о прекращении международных рейсов из Пулково
«Победа» с апреля остановит программу международных полетов из Пулково из-за «систематических задержек рейсов службами аэропорта», сообщил РБК представитель авиакомпании.
Обновлено в 08:10
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелись гаражи
Обновлено в 08:01
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Интернет
Хакеры выложили в Сеть гигабайты краденых данных
Не менее 22 млн пользовательских паролей вместе с 773 млн уникальных адресов почты были обнародованы на файловом хостинге Mega, передает Wired.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»
В Великобритании арестовали сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства.
Обновлено в 07:48
Политика
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Экс-кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак приехала в столицу Украины.
Обновлено вчера в 23:40
Наука
Ученые предупредили об опасности кассовых чеков для здоровья
Ученые обнаружили в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, связанное с расстройствами эндокринной системы.
Обновлено в 08:02
Авто
Volkswagen Golf GTI предстал в версии TCR
Volkswagen Golf GTI TCR укомплектовали турбомотором 2.0 TSI (290 л.с.) сочетаемым с семиступенчатым «роботом» DSG.
Обновлено в 03:52
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Убийц фигуриста Тена приговорили к 18 годам колонии
Обновлено в 06:10
Транспорт
Блогеры перекрыли движение на Новом Арбате ради съемок клипа
Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата ради съемок клипа, чем привлекли к себе внимание столичных инспекторов.
Обновлено в 07:17
Авто
С начала года 26 компаний подняли в России цены на автомобили
Обновлено в 05:39
Происшествия
Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке
Обновлено в 06:39
Авто
McLaren представил спорткар 600LT Spider
Концерн из Уокинга представил свой новый спорткар 600LT Spider, который должен в скором времени поступить в продажу ограниченным тиражом.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Сбивший девушку на переходе краснодарский судья подал в отставку
Обновлено в 06:57
Интернет
Блокировка Telegram привела к сбоям водонагревателей Ariston
Представители Ariston пообещали разобраться в проблеме и 15 января сообщили, что нагреватели не работают из-за блокировок Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Спасенная из огня беременная пермячка родила
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Перми два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре "Бажов" в Перми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 05:19
Авто
Toyota Land Cruiser Prado получил спецверсию для России
Стоимость специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Style составляет 3 751 000 рублей, что на 183 000 рублей дороже, чем внедорожник в комплектации «Элеганс».
Обновлено в 08:39
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водок «Пять озер» и «Хаски»
В Москве задержали генерального директора одного из самых крупных производителей водки в России — «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) — Игоря Савельева.
Обновлено вчера в 10:15
Транспорт
Собянин открыл разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Уральский мэр сбил ребенка и был признан невиновным
Мэр Верхотурья (Свердловская область) Алексей Лиханов признан невиновным после того, как сбил 12-летнего ребенка и скрылся с места ДТП, передает Ura.ru.
Обновлено в 08:23
Общество
Mastercard взяла под контроль платные подписки
Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия клиента.
Обновлено в 08:44
Кино
Скончался последний фронтовой кинооператор Борис Соколов
Фронтовой кинооператор Борис Соколов, снимавший водружение знамени над Рейхстагом и парад Победы 1945 года в Москве, скончался в возрасте 98 лет.
Обновлено в 06:10
Общество
Депутат из Читы предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Обновлено в 07:38
Политика
Facebook удалил 512 страниц и аккаунтов, связанных с Россией
Руководство Facebook приняло решение удалить 512 связанных с Россией аккаунтов из соцсети.
Обновлено в 08:39
Экономика
Екатерина Трофимова покинула пост гендиректора АКРА
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова покинула пост, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В университете Лиона произошло несколько взрывов
На юго-востоке Франции в одном из зданий университета Лиона произошло несколько взрывов, возник пожар, сообщает BFM TV.
Обновлено в 04:38