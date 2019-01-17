Экономика
Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климатаТАСС 04:48
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил план мероприятий по улучшению делового климата в России.
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 16:53, Ашберн
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 15:02
Происшествия
Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП
97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено в 14:26
Авто
Toyota представила специальную серию Land Cruiser Prado Style
Toyota Land Cruiser Prado Style базируется на комплектации Элеганс, которая составляет 25,2% продаж Land Cruiser Prado в России.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Авто
Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии
Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено вчера в 23:44
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Политика
Около 130 тысяч человек приветствовали Путина в Белграде
Около 130 тыс. человек собрались в Белграде, чтобы приветствовать президента России Владимира Путина перед храмом Святого Саввы.
Обновлено в 15:09
Гаджеты
Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+
Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.
Обновлено в 01:32
Технологии
Оксфорд прекратил получение финансирования от «Huawei»
Оксфордский университет заявил о приостановке получения финансовой помощи от китайской компании «Huawei Technologies Co. Ltd» на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации.
Обновлено в 14:57
Авто
Volkswagen Golf GTI TCR получил серийную версию
После премьеры концептуального «заряженного» хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR, которая состоялась в середине прошлого года на автомобильном фестивале Worthersee в Австрии, новинка, наконец, вышла в серию.
Обновлено в 02:17
Спорт
Эксперты WADA завершили работу в московской антидопинговой лаборатории
Экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершила работу по извлечению базы данных московской лаборатории.
Обновлено в 13:59
Космос
Роскосмос заявил о возможном завершении работы со «Спектром-Р»
Ученым вновь не удалось восстановить связь с радиотелескопом "Спектр-Р".
Обновлено в 13:31
Космос
«Лунный росток» погиб от холода
Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, как ранее писал "Ревизор.ru", погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Авто
Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде
Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 14:28
Транспорт
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов
Обновлено 15 января в 15:34
Происшествия
После взрыва в столице Колумбии погибли 8 человек
После взрыва заминированного автомобиля на территории полицейской академии в Боготе в столице Колумбии погибли восемь человек, пишет Reuters со ссылкой на заявление мэра города Энрике Пеньялосу.
Обновлено в 11:35
Политика
Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца
Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:32
Авто
Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей
В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено в 11:40
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Умерла всемирно известная путешественница баба Лена
Всемирно известная российская путешественница 91-летняя Елена Ерхова, известная как баба Лена, скончалась в Красноярске - в декабре у нее диагностировали рак четвертой стадии.
Обновлено в 14:12
Общество
Стало известно об отсутствии интимной близости Гитлера и Евы Браун
Обновлено в 13:28
Интернет
В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель
«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
Спорт
Николаев выиграл «Дакар-2019» в зачёте грузовиков, Сотников — второй
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» во главе с россиянином Эдуардом Николаевым выиграл «Дакар-2019» в зачёте грузовиков.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Британские власти арестовали сухогруз «Кузьма Минин»
Обновлено в 07:19
Интернет
В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram
Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Москве в ДТП с трамваем пострадали два человека
В Москве произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля, в результате ДТП пострадали два человека.
Обновлено в 15:35
Общество
Mastercard запретит автоматически списывать деньги с платных подписок
Платежная система Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия владельца банковской карты.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»
Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева.
Обновлено в 11:53