Медведев утвердил новую госпрограмму развития сельских территорийНародные новости 06:52

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий, рассчитанную до 2025 года.

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