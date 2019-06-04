Политика
Медведев утвердил госпрограмму развития сёлNews.ru 06:57
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу комплексного развития сельских территорий.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.БрянскToday09:52
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Политика
Трамп прибыл в Букингемский дворец
Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 07:26
Наука
Ученые прогнозируют глобальное потепление «по худшему сценарию»
Согласно материалам доклада, глобальное потепление является "экзистенциальной угрозой для человеческой цивилизации".
Обновлено в 08:17
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой
Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги. Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.
Обновлено в 10:41
Футбол
Бекхэм предложил Суаресу перейти в его клуб в Майами летом 2020 года
Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм готовится к старту своего клуба в МЛС в 2020 году.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Несколько постов о взрывах в Дзержинске в соцсетях признаны фейк-ньюс
1 июня на территории предприятия заводе "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»
Обновлено в 11:05
Происшествия
Россиянин напал на прохожего в Осло с криком «Аллаху акбар»
Россиянин напал с ножом на прохожего в столице Норвегии Осло и серьезно ранил его, после чего был задержан полицейскими.
Обновлено в 10:09
Происшествия
СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье
Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Стриптизерша бросила годовалого сына в Санкт-Петербурге
Аппарат детского омбудсмена Санкт-Петербурга проверяет информацию в соцсетях о брошенном годовалом ребёнке, которого мать якобы подбросила семье своего молодого человека.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Авто
Volgabus представила беспилотный вездеход
Российская компания Volgabus представила беспилотный вездеход SNOWBUS.
Обновлено в 09:03
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Налоговая служба США начала проверку Uber
Налоговая служба США начала проверку транспортной компании Uber Technologies, следует из документа, направленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Обновлено в 11:26
Футбол
Итудис подписал новый контракт с ЦСКА
Греческий тренер Димитрис Итудис подписал новый контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 07:29
Музыка
Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»
Светлана Лобода сообщила о премьере и опубликовала отрывок нового клипа в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 10:56
Музыка
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020»
О своем стремлении участвовать в конкурсе Бузова заявляла еще в 2018 году после неудачного выступления Юлии Самойловой.
Обновлено в 07:55
Политика
Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции
Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
Космос
Apple показала трейлер сериала о советских космонавтах на Луне
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Дагестане арестованы объекты недвижимости на 20 млрд рублей
В рамках расследования громкого уголовного дела о масштабных махинациях с земельными участками в Дагестане суд по ходатайству следствия наложил арест на 329 объектов недвижимого имущества на общую сумму более 20 миллиардов рублей, принадлежащих подозреваемым в преступлениях с землей.
Обновлено в 09:22
Политика
Лавров усомнился в компетентности советников Трампа
Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Кино
«Союзмультфильм» по итогам 2018 года утроил производство анимации
Киностудия "Союзмультфильм" более чем в три раза увеличила производство анимации по итогам 2018 года, в том числе за счет выпуска мультипликационных сериалов и короткометражных мультфильмов.
Обновлено в 11:38
Экономика
На организацию ПМЭФ-2019 потратят почти 2 млрд рублей
Как сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу организатора форума, фонда "Росконгресс", указанная сумма составляет 65% от общей стоимости, то есть весь бюджет ПМЭФ может достигнуть 3 млрд рублей.
Обновлено в 10:18
Футбол
Сарри сравнил «Наполи» с бывшей женой
Галвный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что практически не спит в последние годы и чувствует себя чужим в Италии, потому что редко бывает дома, сообщает Vanity Fair.
Обновлено в 09:17