Политика

Медведев утвердил госпрограмму развития сёлNews.ru 06:57

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу комплексного развития сельских территорий.
Читать в источнике
с чего всё началось

Брянские села станут участниками новой госпрограммы Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
БрянскToday09:52

Подробнее о событии

Быть на уровне

Российская газета12:05

Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года

Комсомольская правда07:00

Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

Известия07:17

Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

REGNUM07:13

Медведев утвердил госпрограмму по развитию сельских территорий

РИА Новости07:01

Медведев утвердил программу развития сел

ФАН07:22

Медведев утвердил госпрограмму развития сёл

News.ru06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Армия и оружие

Мэй пообещала предоставить НАТО новейшие британские авианосцы

Обновлено в 09:53
Политика

Трамп прибыл в Букингемский дворец

Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 07:26
Наука

Ученые прогнозируют глобальное потепление «по худшему сценарию»

Согласно материалам доклада, глобальное потепление является "экзистенциальной угрозой для человеческой цивилизации".
Обновлено в 08:17
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой

Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги. Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.
Обновлено в 10:41
Футбол

Бекхэм предложил Суаресу перейти в его клуб в Майами летом 2020 года

Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм готовится к старту своего клуба в МЛС в 2020 году.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Несколько постов о взрывах в Дзержинске в соцсетях признаны фейк-ньюс

1 июня на территории предприятия заводе "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»

Обновлено в 11:05
Происшествия

Россиянин напал на прохожего в Осло с криком «Аллаху акбар»

Россиянин напал с ножом на прохожего в столице Норвегии Осло и серьезно ранил его, после чего был задержан полицейскими.
Обновлено в 10:09
Происшествия

СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье

Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Стриптизерша бросила годовалого сына в Санкт-Петербурге

Аппарат детского омбудсмена Санкт-Петербурга проверяет информацию в соцсетях о брошенном годовалом ребёнке, которого мать якобы подбросила семье своего молодого человека.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Авто

Volgabus представила беспилотный вездеход

Российская компания Volgabus представила беспилотный вездеход SNOWBUS.
Обновлено в 09:03
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Экономика

Налоговая служба США начала проверку Uber

Налоговая служба США начала проверку транспортной компании Uber Technologies, следует из документа, направленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Обновлено в 11:26
Футбол

Итудис подписал новый контракт с ЦСКА

Греческий тренер Димитрис Итудис подписал новый контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 07:29
Музыка

Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»

Светлана Лобода сообщила о премьере и опубликовала отрывок нового клипа в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 10:56
Музыка

Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020»

О своем стремлении участвовать в конкурсе Бузова заявляла еще в 2018 году после неудачного выступления Юлии Самойловой.
Обновлено в 07:55
Общество

Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН

Обновлено в 08:21
Политика

Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
Космос

Apple показала трейлер сериала о советских космонавтах на Луне

Обновлено в 04:30
Происшествия

В Дагестане арестованы объекты недвижимости на 20 млрд рублей

В рамках расследования громкого уголовного дела о масштабных махинациях с земельными участками в Дагестане суд по ходатайству следствия наложил арест на 329 объектов недвижимого имущества на общую сумму более 20 миллиардов рублей, принадлежащих подозреваемым в преступлениях с землей.
Обновлено в 09:22
Политика

Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Кино

«Союзмультфильм» по итогам 2018 года утроил производство анимации

Киностудия "Союзмультфильм" более чем в три раза увеличила производство анимации по итогам 2018 года, в том числе за счет выпуска мультипликационных сериалов и короткометражных мультфильмов.
Обновлено в 11:38
Экономика

На организацию ПМЭФ-2019 потратят почти 2 млрд рублей

Как сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу организатора форума, фонда "Росконгресс", указанная сумма составляет 65% от общей стоимости, то есть весь бюджет ПМЭФ может достигнуть 3 млрд рублей.
Обновлено в 10:18
Футбол

Сарри сравнил «Наполи» с бывшей женой

Галвный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что практически не спит в последние годы и чувствует себя чужим в Италии, потому что редко бывает дома, сообщает Vanity Fair.
Обновлено в 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное