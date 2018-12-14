Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) в Южском городском поселении Ивановской области, документ опубликован на сайте правительства.

Финансы Финансы Банк России повысил ключевую ставку до 7,75% Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.

Экономика Экономика Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.

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