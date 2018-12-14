Экономика

Медведев утвердил новую ТОР в Ивановской области
РБК
06:59

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) в Южском городском поселении Ивановской области, документ опубликован на сайте правительства.
РБК06:59

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Медведев одобрил создание ещё одной ТОР в Ивановской области

RT на русском07:48

Медведев утвердил новую ТОР в Ивановской области

РБК06:59

В Ивановской области создали еще одну территорию опережающего развития

РИА Новости06:44

Кабмин утвердил создание ТОР «Южа» в Ивановской области

ТАСС06:43

В Ивановской области создали территорию опережающего развития «Южа»

Парламентская газета06:33

Дмитрий Медведев встретился со Станиславом Воскресенским

IvanovoNews06:31

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским (ФОТО, СТЕНОГРАММА)

Ивановская газета (г. Иваново)06:39
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Финансы

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Экономика

Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.
Обновлено в 16:37
Экономика

У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом

Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию.
Обновлено в 14:28
Экономика

Российские томаты опустились в цене ниже импортных

Оптовые цены на российские помидоры по итогам девяти месяцев 2018 года впервые оказались ниже, чем на импортные.
Обновлено в 03:09
Экономика

LMVH приобрела оператора отелей Belmond за $3,2 млрд

Общая стоимость акционерного капитала оператора отелей равна $2,6 млрд, а сумма сделки с учетом долгов Belmond составит $3,2 млрд.
Обновлено в 13:41
Экономика

Первое издание романа Пруста ушло с молотка за рекордные €1,5 млн

Первое издание романа "По направлению к Свану" французского писателя Марселя Пруста было продано на аукционе в Париже за €1,5 млн, передает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.
Обновлено в 13:53
Экономика

Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России

Обновлено в 10:15
Экономика

Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза

Обновлено в 07:20
Энергетика

Стоимость нефти марки WTI снизилась на 3%

По состоянию на 22.43 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 2,1%, до 60,16 доллара за баррель, стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,76%, до 51,13 доллара за баррель, ранее вечером удешевление этой марки нефти на короткое время превышало 3%, а показатель достигал значения в 50,84 доллара за баррель.
Обновлено в 14:59
Экономика

Сбербанк открыл ретейлеру «Лента» кредитную линию на 5 млрд рублей

Сбербанк открыл ретейлеру "Лента" невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей, говорится в материалах "Ленты".
Обновлено в 12:05
Экономика

Лицензии лишился московский «РУНЭТБАНК»

Банк России аннулировал лицензию у московского «РУНЭТБАНКа».
Обновлено в 01:54
Энергетика

Россия начала закупки газа в Сингапуре

Россия впервые за последние 10 лет импортировала сжиженный природный газ (СПГ), заказчиком выступила госкомпания «Газпром», а топливо доставили из Сингапура.
Обновлено в 12:28
Экономика

Мадуро предложил использовать криптовалюту Petro в расчетах стран АЛБА

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил использовать венесуэльскую криптовалюту Petro для взаимных расчетов стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Обновлено в 13:48
Экономика

«Ведомости»: «Газпром» выкупит «Лахта центр» у «Газпром нефти»

«Газпром» выкупит у «Газпром нефти» свою будущую штаб-квартиру — «Лахта центр» в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:02
Экономика

Отток с российского фондового рынка увеличился в шесть раз

Сегодня, 14 декабря 2018 года, стало известно, что отток инвестиций с российского фондового рынка за неделю, завершившуюся 12 декабря, увеличился почти в шесть раз, до $290 млн с $50 млн неделей ранее.
Обновлено в 06:56
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