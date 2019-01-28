Медведев утвердил масштабную модернизацию тепловых электростанцийИзвестия 01:11

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу масштабной модернизации тепловых электростанций (ТЭС) в 2022-2031 годах. Соответствующее постановление за подписью главы кабмина опубликовано на сайте правительства.

Космос Очередной пилотируемый полёт на МКС отложили на 14 марта Первый в 2019 году пилотируемый полёт к Международной космической станции отложен на 14 марта.

ЖКХ В Барнауле в сильный мороз произошла авария на теплотрассе Еще одна коммунальная авария произошла на сетях с холодной водой: затопило дорогу и трамвайные пути на одной из крупных транспортных артерий города.

Происшествия С телефонов Сбербанка позвонили мошенники По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.

Происшествия В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет В аэропорту Сочи из-за происшествия на борту экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.

Транспорт Весь наземный транспорт Москвы оснастили валидаторами Ликсутов напомнил, что с сентября прошлого года были убраны турникеты на всем наземном транспорте Москвы, благодаря чему время в пути сократилось на 5–25 минут.

Единоборства Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.

Экономика Apple снизит цены на iPhone в странах с ослабевшей нацвалютой Цены на смартфоны iPhone понизятся в странах с ослабленной национальной валютой по отношению к доллару.

Экономика Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.

Авто В России начали продавать Fiat Doblo с более мощным двигателем Итальянская компания Fiat привезла в Россию новую версию коммерческого фургона Fiat Doblo, оснащенную более мощным мотором, – 1,4-литровым двигателем T-Jet с отдачей 120 «лошадок».

Авто KIA презентует компактный кроссовер XCeed на автосалоне в Женеве Тест-драйвы начались еще в прошлом году, но никаких подробностей о технической стороне кроссовера пока не известно.

Общество Чиновников обучат вести Instagram и анонимные Telegram-каналы «ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее», — отмечает источник, близкий к администрации президента.

Интернет Назван способ прочесть удаленные в WhatsApp сообщения Удаленные собеседником сообщения в WhatsApp можно прочесть благодаря функции резервного копирования, которая по умолчанию установлена в приложении.

Политика МИД России изучит статью WP о «тайном предложении» Пхеньяну Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Москва осенью 2018 года якобы предложила Пхеньяну отказаться от ядерной программы в обмен на строительство Россией АЭС в Северной Корее.

Общество МЧС приостановило работу 315 ТЦ после проверок пожарной безопасности Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России остается приостановленной после проверок пожарной безопасности, ведутся работы по устранению недостатков, сообщил в среду главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору - директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в Морском университете во Владивостоке Правоохранительные органы проводят обыски у руководства Морского государственного университета имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил агентству ТАСС источник в силовом ведомстве региона.

Политика Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать из страны и заблокировал доступ к его банковским счетам.

Авто Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле "Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле", - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям.

Здоровье Все школы и детсады Екатеринбурга закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа Все детские сады и школы Екатеринбурга закрыты на карантин из-за роста заболеваемости жителей острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) и гриппом.

Политика Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Музыка В сети опубликовали список победителей премии «Грэмми» Популярный журнал о музыкальной индустрии - Billboard, по словам организаторов «Грэмми» опровергает подлинность выложенного в интернет списка победителей.