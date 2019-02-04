Экономика

Медведев утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходовРБК вчера в 23:26

В России утверждена концепция повышения эффективности бюджетных расходов на 2019–2024 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства. Концепция состоит из 12 разделов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведев утвердил Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов на 5 лет

Life.ru00:29

Медведев утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах

Коммерсантъвчера в 23:44

Медведев одобрил Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах

Московский Комсомолецвчера в 22:50

Медведев утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов

РБКвчера в 23:26

Кабмин утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов

РИА Новостивчера в 23:07

В России утверждена концепция повышения эффективности бюджетных расходов

REGNUMвчера в 23:28

Медведев утвердил Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах

ТАССвчера в 22:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Происшествия

Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести

Обновлено в 03:48
Политика

На Украине рассказали об «обмане Запада»

Бывший министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко Евгений Червоненко назвал "болтовней" обещания о скором присоединении страны к ЕС и НАТО.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

В прокуратуре оценили возможность эксгумации останков членов группы Дятлова

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков ответил на вопрос о возможной эксгумации останков членов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 03:46
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Музыка

Рэпер Децл ушёл из жизни в возрасте 35 лет

В ночь на 3 февраля от остановки сердца скончался популярный российский рэпер Кирилл Толмацкий (более известный как Децл).
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Названа предварительная причина смерти Децла

В Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской республики назвали предварительную причину смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено в 03:33
Авто

Aurus начнет прием заявок на автомобили проекта «Кортеж» с 15 февраля

Российский производитель люксовых автомобилей Aurus проекта «Кортеж» начнет принимать предварительные заказы через своих дилеров с 15 февраля, сообщил Минпромторг РФ.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Защита отца сенатора Арашукова обжаловала его арест

Защита подала апелляционную жалобу на арест отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля Арашукова, который является фигурантом дела о хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Калужской области опознали всех погибших в ДТП с автобусом

В Калужской области опознаны тела всех погибших в ДТП с участием автобуса с детьми, ехавшими из города Ярцево Смоленской области выступать на конкурсе в филармонии.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика

Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе

Второе место заняла Россия, где 95-й бензин можно купить за 45 руб./литр.
Обновлено в 03:26
Авто

Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине

Обновлено вчера в 15:36
Кино

Вышел новый тизер фильма «Мстители: Финал»

Издание Deadline опубликовало информацию о новом тизере блокбастера "Мстители:Финал" (Avengers: Endgame).
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Самолет пропавшего футболиста Салы найден

Обновлено вчера в 17:17
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Авто

Обновленный LADA Largus появится в 2020 году

Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 10:59
Космос

Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона

Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
Обновлено вчера в 20:54
Здоровье

Онколог назвал лучший способ уберечься от рака

Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей

Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.
Обновлено вчера в 21:42
Авто

BMW рассказала о купе 8-Series в исполнении First Edition

Завершают список изменений версии BMW 8-Series First Edition система объемного звучания Bowers & Wilkins Diamond, другое оформление ручки управления iDrive, регулятор громкости, кнопка пуска/остановки и подсвеченный рычаг переключения передач.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии

Легкомоторный самолет разрушился в воздухе, обломки упали на жилой дом в городе Йорба-Линда, штат Калифорния, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Спасавшие Децла врачи могли совершить ошибку

Обновлено вчера в 12:15
Технологии

ФСБ предложила использовать отечественные сим-карты для связи 5G

Переход на отечественные SIM-карты и криптографические системы, как считают в ФСБ, должен стать первым шагом к сетям связи, основанным на технологиях российского производства.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за мороза

Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильнейшего мороза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:44
Общество

Роскачество поддержало Росстандарт в вопросе штрафов за ложные ГОСТы

Роскачество вслед за Росстандартом предложило ввести штраф за ложную маркировку продукции ГОСТами, что позволит защитить интересы потребителей, а также оградить производителей от недобросовестной конкуренции.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Башкирии проверят полицейских, скинувших старика со скамейки на вокзале

В социальных сетях в воскресенье появилась видеозапись, на которой в вокзальном зале ожидания двое полицейских подходят к скамейке, где лежит пожилой человек.
Обновлено вчера в 14:17
Гаджеты

«Ростех» объявил о старте продаж телефона с защитой от прослушки

Производитель обещает, что такое устройство невозможно взломать или подслушать. Новый телефон в продажу запустила госкорпорация «Ростех».
Обновлено вчера в 11:16
Авто

Кроссоверы Zotye подорожали на российском рынке

Что касается Zotye Coupa, то он предлагается по цене больше на 60-110 тысяч рублей в зависимости от комплектации, а его базовая версия оценена в 1 100 000 рублей.
Обновлено в 01:34
Спорт

Трусова побила рекорды Загитовой и Медведевой на юниорском ЧМ

Обновлено вчера в 16:19
Главное