Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетниковТАСС 08:21

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Экономика Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Политика Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.

Экономика МТС снизила оценку затрат на выполнение закона Яровой МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении.

Происшествия В Чехове семь человек отравились газом "В результате утечки бытового газа отравление получили семь человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.

Космос РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей Напомним, системы ПВО С-500, которые будут приняты на вооружение в ближайшем будущем, способны уничтожать гиперзвуковые цели, летящие на скоростях до 7 км/с.

Авто Водители России получат 27 тысяч рублей за установку ГБО Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.

Общество Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.

Политика Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.

Общество Семью затравленной за письмо Путину девочки заподозрили в афере Глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков обвинил в афере семью 12-летней Таси Перчиковой из деревни Томсино, которая пожаловалась на травлю после письма президенту с рассказом о трудном финансовом положении своей матери.

Шоу-бизнес Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоём Кейт Миддлтон впервые за почти восемь лет, что является членом монаршей семьи, вышла в свет вдвоём с королевой Елизаветой II.

Происшествия В Сирии при обстреле школьного автобуса погиб ребенок "Ребенок погиб от пули снайпера в результате обстрела боевиками школьного автобуса на площади ан-Наурас в районе аз-Захра", - передает телеканал Ikhbariya со ссылкой на корреспондента.

Экономика Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.

Армия и оружие Штаб командования ядерными силами США затопило В американском штате Небраска военную базу "Оффатт" затопило из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури, заявил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион в фейсбуке.

Общество МВД намерено изучать отснятые правозащитниками видео в колониях В МВД предложили поправки в закон «О порядке посещения мест принудительного содержания членами ОНК».

Общество В Петербурге закрылась одна из первых сетей компьютерных магазинов Сеть магазинов компьютерной техники «Кей» закрылась в Санкт-Петербурге с 18 марта. Об этом сообщается на официальном сайте торговой сети.

Происшествия Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.

Политика Майкл Калви заявил, что не хочет политизировать свой арест Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся в московском СИЗО №1, заявил газете «Московский комсомолец», что не хочет политизировать свой арест.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

Политика Эрдоган захотел восстановить в Турции смертную казнь Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.