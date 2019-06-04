Политика

Медведев утвердил новую госпрограмму развития села до 2025 годаСусанин 08:16

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года. Документ опубликовали на сайте правительства.
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Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

Аргументы и Факты08:29

Медведев утвердил программу развития сел

ФАН07:22

Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

Известия07:17

Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

REGNUM07:13

Медведев утвердил госпрограмму по развитию сельских территорий

РИА Новости07:01

Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года

Комсомольская правда07:00

Медведев утвердил госпрограмму развития сёл

News.ru06:57
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Политика

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