Медведев утвердил новую госпрограмму развития села до 2025 годаСусанин 08:16

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года. Документ опубликовали на сайте правительства.

Медведев утвердил новую госпрограмму развития села до 2025 года

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