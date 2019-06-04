Политика
Медведев утвердил госпрограмму развития сёлNews.ru 06:57
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу комплексного развития сельских территорий.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.БрянскToday09:52
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Политика
Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США
Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе.
Обновлено в 14:21
Авто
Автомобили с пробегом в России подорожали на 4%
По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:39
Кино
Тарантино экранизирует комикс о Джанго и Зорро
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
В рейтинге RAEX тройка призеров с прошлого года не изменилась: кроме МГУ, на пьедестале МФТИ (2 место) и МИФИ (3 место).
Обновлено в 08:25
Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Транспорт
На трассе «Таврида» открыт четырехполосный участок длиной 14 км
Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» – АО «ВАД» – запустил движение по четырем полосам (по двум в каждом направлении) на участке дороги протяженностью почти 14 км на подъезде к автоподходу к Крымскому мосту.
Обновлено в 14:32
Космос
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Полиция задержала пикетчиков у посольства Армении
Полицейские задержали двоих участников пикета у посольства Армении в Москве с требованием выдать предполагаемых убийц бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, погибшего в драке в Подмосковье.
Обновлено в 12:01
Политика
Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с генсеком НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение России выдать паспорта жителям Донбасса является попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.
Обновлено в 11:51
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Происшествия
Лесной пожар бушует на бывшем полигоне под Берлином
Лесной пожар бушует под Берлином на бывшем полигоне с боеприпасами. Огнём охвачено 600 гектаров, сообщают немецкие СМИ.
Обновлено в 13:17
Игры
Анонсирована ещё одна игра по мотивам Vampire: The Masquerade
Польская студия Draw Distance анонсировала ещё одну игру во вселенной «Старого Мира Тьмы» под названием Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.
Обновлено в 09:58
Футбол
Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»
Обновлено в 12:33
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Политика
Названо место возможного начала вооруженного конфликта России и США
Еще один вариант – произойдет новый кризис, например, в Белоруссии или в другом «регионе между НАТО и Россией».
Обновлено в 14:17
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Здоровье
В Улан-Удэ ликвидируют Детскую клиническую больницу
Как сообщает пресс-секретарь главы региона, ДКБ ликвидируют как самостоятельное учреждение и присоединят к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».
Обновлено в 11:10
Транспорт
Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить
Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Наука
Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает детям риск смерти от всех причин
Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Очевидцы рассказали, что происходит на могиле Юлии Началовой
Позже в СМИ стали появляться странные сообщения о месте захоронения певицы: о том, что якобы люди собирают землю с могилы, крадут свечи, проводят ритуалы.
Обновлено в 07:41