Политика

Медведев утвердил госпрограмму развития сёлNews.ru 06:57

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу комплексного развития сельских территорий.
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Брянские села станут участниками новой госпрограммы Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
БрянскToday09:52

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Российская газета12:05

Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года

Комсомольская правда07:00

Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

Известия07:17

Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

REGNUM07:13

Медведев утвердил госпрограмму по развитию сельских территорий

РИА Новости07:01

Медведев утвердил программу развития сел

ФАН07:22

Медведев утвердил госпрограмму развития сёл

News.ru06:57
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Политика

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу

Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США

Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе.
Обновлено в 14:21
Авто

Автомобили с пробегом в России подорожали на 4%

По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:39
Кино

Тарантино экранизирует комикс о Джанго и Зорро

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Авто

Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Общество

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

В рейтинге RAEX тройка призеров с прошлого года не изменилась: кроме МГУ, на пьедестале МФТИ (2 место) и МИФИ (3 место).
Обновлено в 08:25
Политика

Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Транспорт

На трассе «Таврида» открыт четырехполосный участок длиной 14 км

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» – АО «ВАД» – запустил движение по четырем полосам (по двум в каждом направлении) на участке дороги протяженностью почти 14 км на подъезде к автоподходу к Крымскому мосту.
Обновлено в 14:32
Космос

Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Культура

Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian

Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Полиция задержала пикетчиков у посольства Армении

Полицейские задержали двоих участников пикета у посольства Армении в Москве с требованием выдать предполагаемых убийц бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, погибшего в драке в Подмосковье.
Обновлено в 12:01
Политика

Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с генсеком НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение России выдать паспорта жителям Донбасса является попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.
Обновлено в 11:51
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Энергетика

«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»

Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Происшествия

Лесной пожар бушует на бывшем полигоне под Берлином

Лесной пожар бушует под Берлином на бывшем полигоне с боеприпасами. Огнём охвачено 600 гектаров, сообщают немецкие СМИ.
Обновлено в 13:17
Игры

Анонсирована ещё одна игра по мотивам Vampire: The Masquerade

Польская студия Draw Distance анонсировала ещё одну игру во вселенной «Старого Мира Тьмы» под названием Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.
Обновлено в 09:58
Футбол

Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»

Обновлено в 12:33
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Политика

Названо место возможного начала вооруженного конфликта России и США

Еще один вариант – произойдет новый кризис, например, в Белоруссии или в другом «регионе между НАТО и Россией».
Обновлено в 14:17
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Здоровье

В Улан-Удэ ликвидируют Детскую клиническую больницу

Как сообщает пресс-секретарь главы региона, ДКБ ликвидируют как самостоятельное учреждение и присоединят к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».
Обновлено в 11:10
Транспорт

Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить

Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Наука

Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает детям риск смерти от всех причин

Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, что происходит на могиле Юлии Началовой

Позже в СМИ стали появляться странные сообщения о месте захоронения певицы: о том, что якобы люди собирают землю с могилы, крадут свечи, проводят ритуалы.
Обновлено в 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
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