Политика

Медведев утвердил госпрограмму развития сёлNews.ru 06:57

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу комплексного развития сельских территорий.
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Брянские села станут участниками новой госпрограммы Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
БрянскToday09:52

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Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

Известия07:17

Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

Аргументы и Факты08:29

Медведев утвердил программу развития сел

ФАН07:22

Быть на уровне

Российская газета12:05

Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

REGNUM07:13

Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года

Комсомольская правда07:00

Медведев утвердил госпрограмму развития сёл

News.ru06:57
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Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Общество

Под Читой у школьниц на ЕГЭ искали шпаргалки под юбками

Родители выпускников в поселке Могойтуй пожаловались на экзаменаторов, которые перед началом проведения ЕГЭ искали у школьниц шпаргалки под юбками.
Обновлено в 10:31
Политика

В США готовят расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google

Правительство США намерено провести антимонопольное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет злоупотребления своим положением на рынке, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:02
Происшествия

На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте саги.
Обновлено в 19:45
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Футбол

Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»

Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.
Обновлено в 16:35
Наука

Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера

Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
Обновлено вчера в 19:38
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Политика

Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
ЖКХ

В нескольких районах Сахалина проведут эксперимент по переходу на «подушевую» оплату вывоза мусора

Около 25 процентов жителей Сахалинской области получают льготы на оплату вывоза мусора.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак

Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено в 18:40
Наука

Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии

Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.
Обновлено в 01:05
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Почему работу на Первом получил Тимур Еремеев, а не Карина Мишулина

Обновлено в 08:42
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Кино

Российский фильм «Т-34»выйдет в широкий прокат в Китае

Российский фильм «Т-34» выйдет в широкий прокат в Китае осенью текущего года.
Обновлено в 11:26
Авто

Volgabus разработал беспилотный вездеход

Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин призвал избавиться от проблемы обманутых дольщиков

Президент России Владимир Путин призвал избавиться от позорного явления «обманутый дольщик».
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

Черноморский флот получит три новых корабля

"Иван Антонов" и "Владимир Емельяненко" относятся к крупнейшим кораблям из композиционных материалов.
Обновлено вчера в 10:41
Общество

Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки

Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Космос

Каково это: упасть в черную дыру? (Forbes, США) (Forbes)

Эйнштейн выдвинул свою теорию относительности в 1915 году, а Карл Шварцшильд получил решение по невращающейся черной дыре в начале 1916 года, то есть, на пару месяцев позже.
Обновлено в 17:34
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
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