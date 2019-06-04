Политика
Медведев утвердил госпрограмму развития сёлNews.ru 06:57
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу комплексного развития сельских территорий.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.БрянскToday09:52
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Правительство США намерено провести антимонопольное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет злоупотребления своим положением на рынке, сообщает Reuters.
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Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
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Обновлено в 19:54
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У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
ЖКХ
В нескольких районах Сахалина проведут эксперимент по переходу на «подушевую» оплату вывоза мусора
Около 25 процентов жителей Сахалинской области получают льготы на оплату вывоза мусора.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес
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Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
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Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии
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Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
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Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
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Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
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Российский фильм «Т-34» выйдет в широкий прокат в Китае осенью текущего года.
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Путин призвал избавиться от проблемы обманутых дольщиков
Президент России Владимир Путин призвал избавиться от позорного явления «обманутый дольщик».
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Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
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