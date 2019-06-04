Политика
Медведев утвердил госпрограмму развития сёлNews.ru 06:57
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу комплексного развития сельских территорий.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.БрянскToday09:52
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Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.
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Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
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Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
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Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
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К участию в форуме активно готовится и омская делегация.
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения" Крыма.
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В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
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Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.
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Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
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В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
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