Политика
Медведев утвердил госпрограмму развития сёлNews.ru вчера в 06:57
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу комплексного развития сельских территорий.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.БрянскTodayвчера в 09:52
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Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года
Комсомольская правдавчера в 07:00
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