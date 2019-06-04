Медведев утвердил госпрограмму развития сёлNews.ru вчера в 06:57

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

с чего всё началось

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