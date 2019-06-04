Политика
Медведев утвердил госпрограмму развития сёлNews.ru вчера в 06:57
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу комплексного развития сельских территорий.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.БрянскTodayвчера в 09:52
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Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года
Комсомольская правдавчера в 07:00
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Skoda объявила скидки на свои модели в июне
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По словам действующего главы города, благодаря конструктивной позиции руководства компании, которое приняло во внимание текущую экономическую ситуацию, удалось достичь договоренностей о переходе на физический метод распределения топлива.
Обновлено вчера в 09:55
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Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
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Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет.
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Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
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Сегодня на рынке техники появилась новинка – легендарный фотоаппарат «Зенит».
Обновлено вчера в 15:16
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По словам одного из источников, объединение даст оппозиционерам возможность дополнительно заработать более 5% и «войти в Верховную раду не просто небольшой группой депутатов, а серьезной политической силой, способной влиять на повестку».
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