Политика
Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 годаПарламентская газета 07:16
В государственную программу развития сельских территорий с 2020 до 2025 года включили проекты по благоустройству и содействию занятости сельчан, общий объём финансирования составит около 2,3 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.БрянскToday09:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Общество
Самый богатый человек в мире купит новую квартиру
Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Транспорт
ГИБДД может запретить каршеринг для нарушителей ПДД
В настоящее время Госавтоинспекция рассматривает вопрос создания единой базы, в которую будут заноситься данные злостных нарушителей ПДД, пользующихся каршерингом, передает сообщение начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова «Мойка78».
Обновлено вчера в 22:13
Футбол
Игнашевич возглавил московское «Торпедо»
Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына
Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Транспорт
В «Шереметьево» не хватает грузчиков на обработку багажа
Многочасовые задержки с выдачей багажа в столичном аэропорту «Шереметьево» связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг».
Обновлено в 09:02
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 15:02
Политика
Песков прокомментировал назначение Кучмы представителем по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма, назначенный на пост представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, является авторитетным и опытным политиком, но в этом вопросе важна позиция нынешнего лидера Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:59
Культура
BadComedian высказался о закрытии своего канала
Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал возможность закрытия своего канала на YouTube из-за иска компании Kinodanz.
Обновлено в 11:56
Футбол
Форвард «Анжи» Понсе перешел в «Ахмат»
Обновлено в 12:18
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено в 12:10
Экономика
Около 70% строящегося жилья будет завершено без перехода на эскроу
Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Обновлено в 11:26
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Игры
Стал доступен предзаказ шутера Call of Duty: Modern Warfare
Обновлено в 06:17
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Брюсселе обсудили ситуацию в Донбассе, включая решение России о выдаче паспортов жителям региона.
Обновлено в 11:39
Культура
Сергей Лукьяненко представил первую главу новой книги «Вечный дозор»
Российский писатель Сергей Лукьяненко анонсировал продолжение книг о «Дозоре», опубликовав в Сети первую главу нового произведения «Вечный дозор».
Обновлено в 03:17
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Политика
Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашение России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, он также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".
Обновлено в 11:22
Политика
Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:34